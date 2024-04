Pacto Ecológico Agrícola europeu em risco se não for construído com agricultores

“Precisamos da natureza para salvar a nossa agricultura”. É este o titulo de uma carta aberta em que dezenas de investigadores advertem para a urgência de restaurar da natureza, ao mesmo tempo que é necessário acautelar produção agrícola para alimentar milhões de pessoas.





“A motivação para salvar a natureza não é apenas combater a perda de biodiversidade e as alterações climáticas. É também a necessidade de salvar a produtividade agrícola”, argumentam os cientistas.







“Precisamos desesperadamente de terras para apoiar um setor agrícola resiliente. Precisamos das nossas políticas para capacitar os agricultores para serem os heróis que precisamos que eles sejam”, defendem os signatários.





Consequentemente, “precisaremos reservar espaço para a natureza”. E explicam: “É aqui que a ciência nos diz o que os agricultores sabem há gerações, que a natureza nem sempre surge à custa da agricultura. Na verdade, a natureza pode por vezes ser a melhor aliada dos agricultores”. Estudos recentes sugerem que a "produtividade agrícola aumenta frequentemente em países onde a cobertura florestal está a aumentar".



Verifica-se a tendência oposta em países como em "áreas do Brasil, da Índia e da Etiópia, onde a produtividade agrícola caiu derivado à perda da natureza em grande escala", alertam os especialistas no documento.





E se a história humana já testemunhou que a agricultura intensiva esgota os solos os governos mundiais continuam a perpetuar essa tendência porque não têm cumprido uma única meta que estabeleceram para proteger a biodiversidade.

Agricultores devem estar incluídos na construção



A União Europeia quer reverter o declínio catastrófico da natureza nos países-membros e elaborou a Lei da Restauração da Natureza. As novas medicas da Política Agrícola europeia que visam um Pacto Ecológico Agrícola desencadearam intensos protestos dos agricultores durante semanas por todos os Estados membros, colocando em risco as propostas da UE.





carta , assinada por investigadores da biodiversidade das Universidade de Oxford, ETH Zurique e Universidade de Wageningen, deixam claro que as “políticas como a lei de restauração da UE podem ser vitais à medida que nos esforçamos para salvar a natureza e garantir a produtividade agrícola em toda a Europa”. Porém, precisam do contributo dos profissionais do setor.





“Estas políticas só funcionarão se forem construídas em conjunto com os agricultores", advertem. Se os governos puderem fornecer os incentivos certos, poderão capacitar os agricultores para criar um mundo onde as pessoas e a natureza possam prosperar juntas", destacam.







“Em nenhum momento da história houve tanta pressão sobre os agricultores. Eles são responsáveis ​​por alimentar uma população cada vez maior. E agora queremos que nos salvem a todos das crises globais do clima e da biodiversidade, ao mesmo tempo que as forças do mercado continuam a dificultar a situação financeira", sublinham os investigadores na carta.





