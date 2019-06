Partilhar o artigo Países do Sudeste Asiático comprometem-se a combater poluição dos oceanos Imprimir o artigo Países do Sudeste Asiático comprometem-se a combater poluição dos oceanos Enviar por email o artigo Países do Sudeste Asiático comprometem-se a combater poluição dos oceanos Aumentar a fonte do artigo Países do Sudeste Asiático comprometem-se a combater poluição dos oceanos Diminuir a fonte do artigo Países do Sudeste Asiático comprometem-se a combater poluição dos oceanos Ouvir o artigo Países do Sudeste Asiático comprometem-se a combater poluição dos oceanos

Tópicos:

Indonésia Malásia Singapura Tailândia Filipinas Brunei Vietname Laos Myan, Ocean Conservancy,