Pandemia de covid está descontrolada no Brasil

No Brasil há receios que o número de mortes diárias por covid suba rapidamente para as três mil pessoas. O governo é cada vez mais ineficaz para parar a pandemia e, a piorar a situação, há agora festas clandestinas com centenas de pessoas sem qualquer protecção. O antigo jogador do Benfica e avançado do Flamengo Gabigol foi um dos detidos por participar numa dessas festas proibidas.