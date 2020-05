Papa apela ao desvio de fundos de armamento para pesquisas contra pandemias

A oração reuniu cerca de 130 pessoas, presencialmente, ao lado de milhões de outras, juntas em oração em 50 santuários marianos de todo o mundo, incluindo Fátima, ou junto aos televisores, numa cerimónia transmitida para o mundo inteiro em direto.



A recitação do Rosário decorreu junto à réplica da Gruta de Lurdes, no Vaticano. Entre a assistência encontravam-se médicos, enfermeiros e motoristas de ambulâncias, assim como pessoas que recuperaram da Covid-19 ou que perderam familiares. A maioria usou máscara, exceto quando tinham de dirigir a oração ao microfone.



O Papa, de 83 anos, ficou sentado a alguns metros da maioria das pessoas, sem máscara.



Na sua oração final, Francisco afirmou que os líderes nacionais deveriam ter uma visão de futuro e ajudar para já os mais necessitados, implementando soluções e reformas económicas e sociais que perdurem.



Na sua oração, o Papa pediu a Nossa Senhora para "tocar as consciências" dos líderes mundiais, "para que as enormes somas gastas para adquirir mais armamentos e aperfeiçoa-los sejam em vez disso destinadas à promoção de investigação suficiente para prevenir tais catástrofes no futuro".



Já no início de maio o papa tinha apelado a união de esforços mundiais para conseguir uma vacina contra a Covid-19, e referido que esta deveria ser disponibilizada globalmente.