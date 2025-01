Papa pede fim do conflito no Sudão e ajuda na mais grave crise humanitária mundial

"O conflito em curso no Sudão, que começou em abril de 2023, está a causar a mais grave crise humanitária do mundo, com consequências dramáticas também no Sudão do Sul", explicou o Papa, depois de rezar o Angelus a partir da Praça de São Pedro, no Vaticano.

Francisco encorajou a população "à fraternidade, à solidariedade, a evitar qualquer tipo de violência, a não se deixar explorar" e renovou o seu apelo ao diálogo.

O Papa também exortou "a comunidade internacional a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para levar a necessária ajuda humanitária aos deslocados e para ajudar os beligerantes a encontrarem rapidamente caminhos de paz".

A guerra no Sudão começou em abril de 2023 após o fracasso das negociações para integrar os paramilitares no exército no contexto de uma transição política no país após o derrube do Presidente Omar al-Bashir, em 2019.

O conflito no Sudão entre o exército e as RSF desencadeou uma enorme catástrofe humanitária, matando dezenas de milhares de pessoas e desalojando mais de 12 milhões.

A fome é galopante nalgumas zonas do país, obrigando as famílias a sobreviver de erva e forragem, sobretudo no oeste e no sul do país.