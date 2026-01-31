Pelo menos cinco mortos em explosões no Irão. Israel desmente envolvimento
Uma série de explosões ocorreu no Irão este sábado, levando a suspeitas de atentados contra o regime de Teerão. Os rumores foram descritos como "completamente falsos".
There has just been a huge explosion in Bandar Abbas
Estas alegações são "completamente falsas", reportou entretanto a agência semi-oficial Tasnim.
A televisão estatal noticiou que a explosão no porto ocorreu num edifício de oito pisos, "destruindo dois andares, vários veículos e lojas" na zona do Boulevard Moallem, na cidade.
“Os feridos no incidente estão a ser transferidos para o hospital pelas equipas de emergência”, disse Mehrdad Hassanzadeh, diretor-geral de gestão de crises da província de Hormozgan, à agência de notícias IRNA.
Os internautas não se mostram convencidos pela explicação oficial de pelo menos uma das explosões. Alguém escreveu "longa vida ao Xá", no muro exterior do edifício de Bandar Abbas, referem. "A vingança começou", afirmam.
Nearly the entire building in Bandar Abbas was destroyed by the explosion.
Reminder: No gas pipes in the building. This was NOT a gas leak.
And someone wrote "Long Live the Shah" on the wall outside.
Revenge has begun.
Nas redes sociais há relatos de mais explosões noutras cidades iranianas.
In Bandar Abbas, the commentator says the building was hit and that the explosion had an unusually intense sound.
Os incidentes marcam um período de tensões crescentes entre Teerão e Washington devido à repressão do Irão aos protestos em todo o país e ao programa nuclear iraniano.O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário às explosões.
O presidente norte-americano, Donald Trump, disse no dia 22 de janeiro que uma "armada" estava a caminho do Irão. Várias fontes disseram na sexta-feira que Trump estava a avaliar opções contra o Irão, incluindo ataques direcionados às forças de segurança.
O porto sofreu uma grande explosão em abril último, que matou dezenas de pessoas e feriu mais de mil. Na altura, uma comissão de investigação atribuiu a explosão a falhas no cumprimento dos princípios de defesa e segurança civil.
O Irão tem sido abalado pelos protestos em todo o país, que eclodiram no final de dezembro de 2025, devido às dificuldades económicas e representaram um dos maiores desafios de sempre para os governantes religiosos do país.