Pequim engolida pela terceira tempestade de poeira em cinco semanas

, quando a pior tempestade numa década fez seis mortos, tendo sido seguida de outra igualmente grave a 28 de março.Desta vez, a quantidade de poeira no ar é menor, mas os ventos sopram mais fortes. Até sexta-feira deverão levar mais rapidamente as partículas até à China central e de leste, de acordo com a Administração Meteorológica da China., com a visibilidade a reduzir-se a menos de 300 metros.

Os residentes de Pequim foram aconselhados a ficar em casa e quem saiu à rua debateu-se com rajadas violentas e poeirentas e chuva lamacenta. Nalgumas zonas registaram-se trovoadas.







As autoridades disseram às escolas e instituições de tempos livres para cancelarem as atividades exteriores.







Aulas de educação física, eventos de desporto ao ar livre e outras atividades sociais foram suspensas por questões de segurança.

Várias pessoas registaram o ambiente para a posteridade, mas os maiores problemas podem estar por vir.



Apocalyptic skies in Beijing tonight as another sandstorm rolls in, this time with added thunder and lightening. pic.twitter.com/TbjAEE33Cm — Kathy Long (@ProducerKathy) April 15, 2021

See the sandstorm coming in Beijing today pic.twitter.com/ihng5lSkuE — Zhou Lei (@ZhouLeiArt) April 15, 2021

Just another ordinary Spring day in Beijing. Taken from the city’s tallest tower (not by me) pic.twitter.com/o2vBKARqi2 — Will Miller 魏洱 (@miller_wf) April 15, 2021 Poluíção em níveis graves



10

. É quase duas vezes o estádio “perigoso” habitualmente indicado pelo índex em tempo real da poluição atmosférica de Pequim e muito acima do máximo indicado pela OMS.

A Organização Mundial de Saúde recomenda níveis de 20 microgramas de PM 10 por metro cúbico num período de 24h e alerta para a “relação quantitativa próxima entre a exposição a altas concentrações de micropartículas (PM 10 e PM 25 ) e o aumento de mortalidade de morbilidade, tanto diariamente como a longo prazo”.

“Não me sinto bem. Já tivemos várias tempestades de poeira este ano”, queixou-se Gary Zi, residente em Pequim onde trabalha no setor financeiro. “A qualidade do ar está muito pior do que noutros anos. É difícil respirar. A areia entra-nos nos olhos e no nariz”, acrescentou.”, afirmou outro residente, Xie, enquanto limpava a poeira do seu motociclo perto do China World Trade Center. “Não podemos fazer grande coisa”.como parte do projeto “Grande Muralha Verde”.

Os resultados da iniciativa são para já imprevisíveis.



Investigação in situ



O Governo enviou entretanto para a Mongólia Interior uma equipa de especialistas em arborização e meteorologia, para investigar as causas e estudar respostas, referiu o Global Times.

Zhang Mingyng, meteorologista de Pequim que já trabalhou para os serviços meteorológicos oficiais, afirmou ao jornal que as tempestades estão a piorar.para saber se isto está ligado à região donde provém a poeira ou se há outros fatores a afetar o tempo”, referiu.

A equipa junta especialistas da Administração Nacional de Florestas e Predarias da China (NFGA) e da Administração Meteorológica da China e já se encontra nas Prefeituras de Liga Alxa e da Liga Xilingol, na Mongólia Interior, para investigações locais.





O especialista sublinhou ao Global Times que as pesquisas deverão ter lugar sobretudo no Deserto de Badain Jaran e no Deserto de Tengger, os dois desertos em Alxa que afetam diretamente o tempo no nordeste e no norte da China.

na Mongólia e no nordeste do país, que tende a soltar o solo, o qual se transforma em poeira e em areia, que rapidamente são levantadas e levadas pelos ventos.