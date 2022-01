Pequim2022. China facilita regras para testes à covid-19

A alteração torna mais simples para os participantes que chegam para os Jogos serem considerados livres do SARS-CoV-2.

Dos mais de três mil atletas e membros das comitivas que chegaram a Pequim desde 4 de janeiro, 106 testaram positivo.



Quanto mais alto for o valor de CT, menos infeciosa é a pessoa. A China optou inicialmente pela medida mais alta da carga viral, apesar do valor 30-35 ser aceite em outros países.

“Zero contágios, não zero casos”

Brian McCloskey, presidente do painel de especialistas médicos dos Jogos Olímpicos de Pequim 2022, afirmou, no passado domingo, que o objetivo da organização é “zero contágios” e não “zero casos”.O desafio passa pelo rápido isolamento dos casos detetados.Os contactos próximos também vão ter o período de isolamento reduzido para metade, passa de 14 para sete dias.“Podemos definir uma fasquia mais baixa para garantir que ninguém que passe pelo sistema possa ser infecioso. Ou podemos definir uma fasquia mais elevada para garantir que ninguém seja excluído dos Jogos Olímpicos devido a um teste falso positivo”, acrescentou Brian McCloskey.

Restrições e bloqueios para os residentes

Fora da aldeia olímpica, os moradores da capital chinesa estão a enfrentar restrições e bloqueios mais severos.

Cerca de dois milhões de moradores do distrito federal de Fentgai, em Pequim, foram instruídos a fazer testes, depois de terem sido detetados vários casos de transmissão local no início da semana.



A China vai receber nos próximos dias as mais altas figuras de diversas nações, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin, apesar de muitos países ocidentais terem já anunciado um boicote diplomático a Pequim2022 em defesa dos Direitos Humanos, incluindo Portugal. O objetivo das autoridades chinesas é eliminar pequenos surtos antes do início dos jogos a 4 de fevereiro, enquanto Pequim continua com a estratégia de covid zero.



Espera-se que os Jogos Olímpicos de Inverno sejam o evento desportivo mais rigoroso do mundo, já que a China está determinada em manter odeQuem participa nas provas necessita se passar por testes antes da partida e na chegada todos os dias durante os dias que duram os Jogos.Até agora, pouco mais de metade dos testes positivos foram detetados na chegada ao aeroporto de Pequim e outros durante os testes de rotina dentro das bolhas da aldeia olímpica.