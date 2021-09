Pfizer diz que tem vacina eficaz em crianças dos 5 aos 11 anos

A vacina concebida pela Pfizer e o parceiro alemão BioNTech está já disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos.

A Pfizer e a BioNTech planeiam solicitar até ao final de setembro autorização à Food and Drug Administration (FDA, agência norte-americana que garante a segurança dos medicamentos) para usar a vacina em crianças dessas idades.



Se o processo de aprovação for tão rápido como foi comos adultos e adolescentes, milhões de crianças dos cinco aos 11 anos poderão ser vacinadas já no final de outubro.



Para crianças com menos de cinco anos, a Pfizer prevê que sejam realizados ensaios clínicos nos últimos meses deste ano.