Plano de cessar-fogo aprovado. Israel começa a retirar máquina de guerra da Faixa de Gaza

Tropas israelitas começam a recuar

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) terão iniciado a retirada para as linhas de mobilização definidas no acordo de cessar-fogo de Gaza, segundo anunciou um responsável da Defesa Civil de Gaza.





"As forças israelitas retiraram-se de várias zonas da Cidade de Gaza", disse Mohammad Al-Mughayyir, diretor do Departamento de Ajuda Humanitária e Cooperação Internacional da organização.





Em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, "os veículos israelitas retiraram-se das partes sul e central da cidade para as zonas leste", acrescentou.



Das 251 pessoas raptadas e levadas para Gaza no ataque de 7 de outubro de 2023, 47 permanecem reféns, das quais pelo menos 25 estão mortas, segundo o exército israelita.

Qual o próximo passo?

Esta segunda fase do acordo promete ser mais exigente, uma vez que o movimento palestiniano tem recusado repetidamente as exigências de Israel para o desarmamento.

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA vai criar uma task-force, conhecida como Centro de Coordenação Civil-Militar, ou CMCC. A função do CMCC será facilitar o fluxo de assistência para Gaza, incluindo assistência de segurança e ajuda humanitária, segundo explicaram autoridades norte-americanas.

"O Governo acaba de aprovar o acordo para a libertação de todos os reféns – os vivos e os mortos", anunciou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na rede social X.O executivo de Benjamin Netanyahu esteve reunido várias horas antes da votação final do documento, que será assinado esta sexta-feira, no Egito.A primeira fase foi aprovada apesar da oposição de elementos da extrema-direita do Governo de Benjamin Netanyahu, incluindo o ministro israelita da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir.Apesar da luz verde, não está claro quando é que o cessar-fogo entrará oficialmente em vigor.Apesar disso, o chefe do Hamas diz ter recebido garantias dos EUA e dos mediadores de que a guerra “terminou completamente”.Este acordo, assinado na noite de quarta-feira no Egipto, faz parte de um plano de paz de 20 pontos para Gaza, anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, a 29 de setembro.Para além disso, com a entrada em vigor do acordo, fica também autorizada a entrada em Gaza de 400 camiões por dia com ajuda humanitária.As negociações para a segunda fase do plano de Trump deveriam começar "imediatamente" após a assinatura do acordo da primeira fase, de acordo com um responsável do Hamas.O acordo prevê ainda a criação de um "comité de paz" presidido pelo próprio Trump para supervisionar o Governo de transição em Gaza.No entanto, não está previsto o envio de tropas norte-americanas para o enclave palestiniano.