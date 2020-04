PM espanhol reúne-se com PP para explorar pacto de reconstrução do país

"Confiamos e esperamos que o PP [Partido Popular] se junte a esta iniciativa", disse hoje a porta-voz do executivo espanhol, a ministra das Finanças, Maria Jesús Montero, acrescentando que o principal partido da oposição é uma "peça fundamental" no diálogo pretendido.

A responsável governamental insistiu que a participação do Partido Popular é "muito importante" para haver "denominadores comuns" que ajudem Espanha a enfrentar os próximos meses e anos com uma "grande aliança" a "remar na mesma direção".

Maria Jesús Montero informou que as conversas preliminares entre o chefe do Governo e todos os partidos com assento parlamentar que tiveram lugar na quinta-feira e hoje têm corrido de uma forma construtiva, havendo apenas dois que se recusaram a reunir-se com Sánchez: o Vox (extrema direita, terceiro maior partido) e a CUP (pequeno partido independentista catalão).

O Partido Popular tem sido um dos mais críticos da proposta do chefe do Governo, acusando-o de tentar encobrir a sua "incompetência" na gestão da crise da covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Pedro Sánchez pretende reeditar um grande acordo de Estado semelhante aos chamados Pactos de Moncloa, um compromisso assinado no palácio com o mesmo nome, que é a sede do Governo espanhol, durante a transição democrática espanhola, em 25 de outubro de 1977, e que teve o apoio de partidos, associações empresariais e sindicais, com o objetivo de procurar estabilizar o processo de transição para o sistema democrático.

O chefe do executivo espanhol quer promover o desenvolvimento económico e social do país depois da crise provocada pela covid-19.

O FMI estimou na terça-feira uma recessão em Espanha de 8,0% do PIB em 2020 e uma taxa de desemprego que poderá alcançar 20,8%.

