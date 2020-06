Polónia vai a votos. Candidato surpresa põe em risco reeleição do atual Presidente

A apenas quatro dias das eleições presidenciais polacas, Andrzej Duda procurou arrecadar apoios internacionais de peso do outro lado do Atlântico num encontro marcado à última hora. O Presidente polaco quer garantir a reeleição já este domingo e precipitou aquela que foi a primeira visita à Casa Branca por parte de um dirigente estrangeiro depois da pandemia de Covid-19.







Num país profundamente pró-americano e em que as relações transatlânticas são decisivas em questões de defesa, este antigo membro do bloco soviético olha com desconfiança para a ameaça russa, sobretudo desde a anexação da Crimeia em 2014. Por isso, as imagens e as declarações de quarta-feira, com o Presidente norte-americano ao lado do homólogo polaco, podem ter sido um impulso decisivo nesta reta final da campanha.





Em conferência de imprensa conjunta, Donald Trump assegurou que a relação entre os dois países está “mais próxima do que nunca” e sugeriu mesmo o envio de mais tropas norte-americanas para território polaco no âmbito das operações da NATO.





Recentemente, o Presidente norte-americano anunciou a decisão de retirar um terço das tropas destacadas na Alemanha na sequência do desacordo com Berlim sobre as contribuições germânicas para a aliança atlântica.





O líder norte-americano faz questão de destacar que, ao contrário da Alemanha, a Polónia é um dos membros da NATO que cumpre com a meta de gastos de 2 por cento do PIB em defesa. Aos jornalistas, Trump assumiu que alguns dos militares que pretende retirar da Alemanha poderão ser destacados para o país vizinho.





O hipotético reforço da presença militar dos Estados Unidos na Polónia é um dos poucos assuntos que reúne consenso de todos os partidos e mesmo da grande maioria dos polacos. Mesmo o principal adversário, Rafal Trzaskowski, reconhece a importância do apoio norte-americano, criticando apenas que a visita tenha sido usada "com intenção de fazer campanha".







Ainda assim, a cartada de Duda poderá não ter sido suficiente para evitar uma segunda volta, que se realizaria a 12 de julho. As últimas sondagens apontam para uma vitória do atual Presidente com 42 por cento dos votos, com uma diferença de 10 pontos percentuais para o segundo candidato mais votado. No entanto, e tal como em Portugal, o candidato presidencial só assegura a vitória na primeira volta se arrecadar mais de 50 por cento dos votos.



Poder de veto





Com cerca de 38 milhões de habitantes, a Polónia registava até finais de junho cerca de 33 mil casos e mais de 1.400 óbitos por Covid-19. Mesmo não tendo sido um dos países europeus mais atingidos pela pandemia, a situação obrigou ao adiamento das eleições presidenciais, que estavam marcadas para 10 de maio.





Durante a fase de confinamento, Andrzej Duda dominava as sondagens e tudo apontava para uma reeleição fácil. O Governo, controlado pelo partido aliado do Presidente, o PiS (Lei e Justiça), - que Duda já representou no passado, como membro do Parlamento e como eurodeputado - até tentou apressar o escrutínio com recurso ao voto por correio. No entanto, perante os receios de uma afluência muito reduzida devido à pandemia, as eleições acabaram por ser adiadas.





O impasse permitiu a entrada em cena de um novo candidato, o liberal Rafal Trzaskowski, presidente da Câmara de Varsóvia, substituindo a candidata apresentada em fevereiro pela Plataforma Cívica, Malgorzata Kidawa-Blonska. As sondagens dão-lhe até 32 por cento dos votos na primeira volta, sendo o segundo mais votado num total de 11 candidatos.







No entanto, as sondagens antecipam também a possibilidade de uma vitória de Trzaskowski no confronto direto com Andrzej Duda, em julho, com a união de toda a oposição em apoio ao candidato centrista.







Rafal Trzaskowski, presidente da Câmara de Varsóvia, durante uma ação de campanha que decorreu a dois dias das eleições. Kacper Pempel - Reuters







O executivo, liderado pelo partido Lei e Justiça (PiS) tem sido acusado de medidas antidemocráticas que afastam o país dos ideais da União Europeia e de comprometer a independência e imparcialidade do poder judicial.





No final de 2019, o Parlamento polaco, dominado pelo partido do Governo, aprovou uma lei que permite a punição de juízes que, de alguma forma, critiquem ou contestem as reformas judiciais do Governo, sendo que os magistrados podem ser sujeitos a multas ou até demitidos das suas funções.





a União Europeia abriu em finais de abril um processo de infração contra a Polónia por violação do direito comunitário com a nova lei do sistema judiciário. Para Bruxelas, o novo enquadramento põe em causa a “independência judicial dos juízes polacos”. Na sequência dessa decisão,Para Bruxelas, o novo enquadramento põe em causa a “independência judicial dos juízes polacos”.

A aprovação desta lei controversa do Governo do PiS - eleito pela primeira vez em 2015 e reeleito em 2019 - só foi possível com o aval do Presidente Andrzej Duda. Apelando aos polacos que não querem ver o país a isolar-se ainda mais no contexto da União Europeia, o principal rival do atual chefe de Estado polaco, Rafal Trzaskowski, promete fazer uso do poder de veto presidencial para bloquear a agenda conservadora do atual executivo.







"O Presidente Duda não é independente. Neste momento, precisamos de um Presidente forte que possa contrariar o monopólio do Governo", frisou o autarca de Varsóvia.







“seria o revés mais grave para a direita populista” desde 2015, após as vitórias alcançadas nas eleições europeias e legislativas do ano passado. Um editorial desta semana do britânico The Guardian sublinha que uma possível derrota de Duda

Guerras culturais





Entre as questões de defesa no âmbito da NATO, as problemáticas ao nível judicial e os efeitos colaterais de uma pandemia, o Presidente Andrzej Duda optou por criticar o que designa por “ideologia LGBT”, apelando aos eleitores mais conservadores das áreas rurais num país que continua a ser predominantemente católico.





Durante a campanha, o atual chefe de Estado polaco prometeu “defender as crianças da ideologia LGBT” e considerou que as pessoas pertencentes a esta comunidade “não são normais”. Duda recusa-se a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e vai mesmo ao ponto de comparar a “ideologia LGBT” ao comunismo.









“A geração dos meus pais não lutou por 40 anos para expulsar a ideologia comunista das escolas para que agora aceitemos outra ideologia, que é ainda mais destrutiva”, disse o candidato durante uma ação de campanha, citado pelo Financial Times





Seguindo o exemplo de outros políticos populistas, o atual Presidente polaco procura o apoio da base mais conservadora e aposta na retórica agressiva e divisória, acenando com o fantasma de uma elite urbana que perdeu a ligação aos valores polacos, elite essa que procura associar diretamente a Rafal Trzaskowski. Mas alguns apoiantes de Duda temem que essa mesma retórica possa vir a ter efeitos negativos.







, escreve o, perante as sondagens que admitem uma vitória de Rafal Trzaskowski na segunda volta.





No entanto, de acordo com Aleks Szczerbiak, especialista e professor de Ciências Políticas na Universidade de Sussex, no Reino Unido, a eleição poderá cair para qualquer um dos lados.





“Muitas das coisas que dão credibilidade [a Rafal Trzaskowsi] com o eleitorado cosmopolita – o facto de ter uma imagem muito urbana, muito educado, poliglota, muito liberal em questões sociais e culturais – são potencialmente as mesmas coisas que podem ser problemáticas. Ele situa-se bastante mais à esquerda em questões morais e culturais do que o centro de gravidade da política polaca”, considera o especialista em declarações ao Financial Times.





Ainda que a eleição presidencial seja interpretada como uma espécie de referendo ao atual Governo, o resultado será sempre renhido. “A opinião pública polaca está muito dividida quanto à avaliação que faz do Governo do PiS. Mesmo que as pessoas olhem para esta eleição como uma forma de votar contra ou a favor do Governo e da lei sobre os juízes, será tudo muito equilibrado e pode acabar de qualquer forma”, completa Aleks Szczerbiak.