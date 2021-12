Poluição pode estar associada a problemas de fertilidade, sugere estudo

uma em cada dez crianças nasceu graças a procedimentos de reprodução assistida e mais de 20 por cento dos homens do país nunca tiveram filhos. O estudo teve por base o caso dinamarquês, mas os cientistas frisam que a tendência pode ser observada noutros países industrializados.



De acordo com a investigação, a queda demográfica começou na mesma altura em que o setor industrial teve início.



“Sabe-se muito pouco sobre a infertilidade na população, por isso o próximo passo deve ser descobrir por que razão tantos casais jovens não têm filhos”, defendeu um dos autores do estudo, Niels Skakkebæk, citado pelo Guardian.



No entanto, os dados usados pelos investigadores dinamarqueses revelam que as gravidezes começaram a diminuir ainda antes de ser comum o uso da pílula e que o número de abortos também está a ser cada vez menor. Já os abortos espontâneos aumentaram entre um a dois por cento desde 1990.



Por outro lado, os níveis de infertilidade devida a razões biológicas incluem cerca de 74 mil casos anuais de cancro dos testículos, assim como quantidade insuficiente de esperma, qualidade dos ovos e malformações genitais de nascença.



Perante todas estas situações, o grupo de cientistas dinamarqueses apela à comunidade científica para que avalie o impacto da exposição a poluentes tóxicos vindos da queima de combustíveis fósseis, que começou na época da Revolução Industrial.

O principal autor da recente investigação relembra que “muitas partes da vida moderna têm origem nos combustíveis fósseis”. “Quando compramos um par de sapatos, estes são feitos com químicos originalmente produzidos a partir de combustíveis fósseis”, elucidou.



Estudos passados tinham já revelado que este tipo de químicos pode ser encontrado no sangue, urina, sémen e placenta humanos e até mesmo no leite materno. Muitos destes poluentes podem desregular o sistema endócrino, interferindo com a atividade hormonal do corpo e, possivelmente, resultando em falhas do sistema reprodutor.



“Sabemos, através de várias experiências em animais, que os plásticos, químicos e outros podem causar problemas na reprodução animal”, explicou Skakkebæk. “Não podemos realizar estudos tão aprofundados em humanos, pois não seria ético, mas sabemos o suficiente através dos animais para que estejamos preocupados”.



Alguns desses estudos mostram como, por exemplo, ratos e ratinhos sofrem alterações genéticas que afetam as suas capacidades reprodutoras quando expostos a químicos tóxicos.



