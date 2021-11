Paquistão prolonga fins de semana para reduzir níveis de poluição do ar

Um problema político



“Quando abres a janela de manhã, não consegues ver o céu. O smog está em toda a parte”, relata um especialista em comunicação, que mudou rotinas para evitar a poluição. Abubaker Umer também nota que a sua alergia na pele se agravou nas últimas semanas, desde que a cidade foi engolida pelo “nevoeiro”. Os pais, sensíveis à poluição do ar, foram viver para outra cidade.



“A poluição tóxica do ar tornou-se parte das nossas vidas e corpos. O governo tem de fazer mais do que fechar instituições de educação enquanto Lahore se torna uma cidade impossível de viver”, critica Umer, citado pelo jornal The Guardian.



Ao contrário de Umer, mais de um milhão de paquistaneses não goza do privilégio de poder trabalhar a partir de casa. “As pessoas nem sequer usam máscaras e não sabem quão mortífero é este clima. Não têm consciência mas é responsabilidade do governo consciencializar e encontrar soluções”, acrescenta.



O ministro da informação considera que o smog é consequência das ações dos anteriores governos, por “cortarem árvores para construir uma selva de cimento que afetou gravemente a cobertura verde de Lahore e seus arredores”.



A falta de qualidade do ar é, na perspetiva da Amnistia Internacional, um assunto de direitos humanos, uma vez que impede o direito à saúde. “As pessoas não devem ser ameaçadas pelo ar que respiram”, refere o analista Rimmel Mohydin, que pede ao Governo paquistanês a implementação imediata de um programa anti-poluição.



Por seu lado, o governo está a preparar recomendações para a comissão de atuação contra o smog, garante o conselheiro sobre alterações climáticas do primeiro-ministro paquistanês.



“Estamos a fazer tudo o que é possível”, afirma Malik Amin Aslam, defendendo que o combate requer também esforços da vizinha Índia, notando as queimas que estão a ser feitas do outro lado da fronteira. “Avançámos com o pedido de diálogo a nível regional durante a COP26. Esperamos que se realize”, refere.



Contudo, o advogado e ativista ambiental nota que o smog não pode ser imputado à Índia, apesar de o diálogo ser benéfico. “Não existe uma solução de um dia para o outro. O Governo tem de melhorar a qualidade do combustível e mudar para as energias renováveis, bem como fornecer mecanismos de controlo da poluição para as indústrias”, aponta Rafay Alam.