Portugal assiste Ucrânia com mais de 220 milhões de euros em 2024

, afirmou Montenegro.Luís Montenegro falava aos jornalistas na terça-feira, antes de um jantar na residência oficial de Portugal em Washington, acompanhado dos ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e da Defesa Nacional, Nuno Melo, no âmbito da cimeira da NATO que decorre até quinta-feira.

O primeiro-ministro português reiterou o compromisso, já assumido no final de junho, de apresentar na cimeira um plano para que Portugal atinja um investimento em segurança e defesa de dois por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2029.

, referiu.Montenegro, acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, participa esta quarta-feira na cerimónia de cumprimentos oficiais pelo secretário-geral da NATO e pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aos chefes de Estado e de Governo presentes em Washington e na reunião do Conselho do Atlântico Norte, o principal organismo de decisão política dos aliados.Ao final do dia, o primeiro-ministro irá, acompanhado pela mulher, ao jantar na Casa Branca oferecido aos chefes de Estado e de Governo que participam na cimeira.No mesmo dia em que um hospital pediátrico em Kiev foi alvo de um ataque aéreo russo, os Estados Unidos anunciaram o fornecimento de defesas aéreas adicionais à Ucrânia, num esforço conjunto com a Alemanha, Países Baixos e Roménia, que vão fornecer às tropas ucranianas quatro sistemas de defesa aérea Patriot nos próximos meses, enquanto Itália fornecerá um sistema SAMP-T.

Na cerimónia comemorativa do 75.º Aniversário da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o secretário-geral da NATO elogiou a determinação dos aliados no apoio à Ucrânia, mas avisou que tem de continuar no futuro, apesar de ter custos e riscos.