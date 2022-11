Portugal contribui com um milhão de euros para apoio extra à Ucrânia

Foto: Robert Ghement - EPA

Portugal vai reforçar com um milhão de euros o apoio financeiro à Ucrânia, no âmbito da NATO. A decisão, anunciada em Bucareste, pretende apoiar o esforço de guerra ucraniano com material não letal, como contam os enviados da RTP à Roménia, Rui Manuel Silva e Duarte Valente.