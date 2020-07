Portugal quer que Reino Unido aplique quarentena apenas a quem regressa de Lisboa

A proposta foi adiantada por Augusto Santos Silva na RTP, que voltou a considerar absurda a decisão de não colocar Portugal na lista de países seguros.



O Presidente e o primeiro-ministro sublinharam que a região do Algarve tem números muito melhores do que alguns países considerados seguros, e que o próprio Reino Unido.



O problema é que, quando se comparam os dois países em contágios por cem mil habitantes, constata-se que Portugal tem mais casos do que o Reino Unido.