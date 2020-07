Presidenciais de Novembro. Trump perde para Biden com fuga do voto das mulheres brancas

Homens brancos da classe operária podem ter sido os impulsionadores da vitória de Donald Trump nas eleições de 2016, mas há um outro grupo-chave para esse triunfo: as mulheres brancas com um diploma universitário.Depois de terem favorecido Barack Obama em 2008 e 2012, este grupo de eleitores votou em massa e ajudou Trump a alcançar o número de votos necessário para chegar à presidência., disse Claudia Luckenbach-Boman a The Guardian “Eu realmente falhei para com os meus concidadãos americanos. Estou extremamente dececionada comigo mesma e às vezes tenho medo de falar sobre isso”, acrescentou.Em novembro de 2016, Claudia Luckenbach-Boman era uma estudante universitária de 19 anos que votava pela primeira vez. Proveniente de uma família republicana, Luckenbach-Boman explica que votou em Trump porque acreditava que era a mudança que os EUA precisavam., admitiu a jovem, atualmente com 23 anos.A intenção de voto de Claudia Luckenbach-Boman não será certamente a mesma de há quatro anos. A jovem norte-americana disse ao jornal britânico que em novembro votará em Joe Biden, o rival democrata de Trump.

Eleitoras podem impulsionar Biden à vitória

Claudia Luckenbach-Boman não é a única votante do sexo feminino a alterar a sua preferência de voto.

Em 2016, Trump já perdia terreno entre este grupo eleitoral, mas a vantagem de Hillary Clinton era de apenas sete por cento. Em junho deste ano, uma sondagem do New York Times colocou Trump atrás de Biden neste campo em 39 por cento.

No Wisconsin e no Michigan, as pesquisas colocam Biden à frente de Trump em 6,4 por cento e 8,4 por cento, respetivamente. Na Pensilvânia, Estado onde Biden nasceu e onde Trump liderava, o democrata está também a conquistar antigos eleitores do atual presidente norte-americano.Tendo em conta a reviravolta de 2016, com Trump a contrariar todas as sondagens que lhe negavam a vitória, os democratas permanecem cautelosos. No entanto,Assim como Claudia Luckenbach-Boman, muitas ex-apoiantes de Trump estão desapontadas com a liderança de Trump, com as promessas que não cumpriu, e esperam a vitória de Biden em Novembro., disse Julie ao jornal britânico. “”, acrescentou, justificando que a sua intenção de voto foi uma combinação de preocupação com a área da saúde e a desconfiança relativamente a Clinton.“Estou corroída de culpa”, disse Monica Rey Haft, advogada que mora nos arredores de Dallas. “Eu sei que não foi o meu voto sozinho que o pôs lá, mas eu acho que no caso de muitos dos republicanos foi falta de informação, era nojo e desdém por Hillary Clinton e as suas políticas e eu lamento isso. Arrependo-me de não estar mais informada”, lamentou a ex-apoiante de Trump.Mesmo perante os comportamentos de Trump antes e durante as eleições, Rey Haft confiou o seu voto no candidato republicano, acreditando que o presidente dos EUA mudaria de atitude. “”, afirmou a norte-americana.“Passados uns dias, provavelmente foram váriosou alguma coisa que eu ouvi ele dizer e pensei: ‘Meu Deus. Isto é quem esta pessoa é’. E pensei imediatamente que ele não seria adequado”, confessou Rey Haft.

Pandemia prejudica Trump

As sucessivas decisões controversas de Trump durante a pandemia de Covid-19 também não têm favorecido a imagem do presidente.







Nancy Shively, professora nos arredores de Tulsa, não esconde o seu desagrado relativamente à política de Trump. “”, lamentou Shively.Com 61 anos e duas doenças auto-imunes, Shively está particularmente preocupada com as intenções da Administração Trump de reabrir as escolas apesar de o país ter vindo a registar um aumento contínuo do número de casos.“Por mais envergonhada que esteja por ter votado em Trump, se eu tiver de voltar para a sala de aula, o facto de eu ter votado nele e de ele ter sido um desastre ao lidar com o vírus, esse voto pode significar que eu não vou sobreviver”, disse Shively.

“Há uma linha reta entre a sua eleição e os 140 mil americanos mortos que podiam não ter morrido. Isto deixa-me profundamente triste e arrependida”, lamentou a professora.







Os EUA são o país mais afetado pela pandemia em todo o mundo. Dos cerca de 16 milhões de infetados em todo o mundo, mais de quatro milhões são norte-americanos. O país regista ainda perto de 150 mil mortos.