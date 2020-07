Sondagens colocam Biden na liderança. Trump fala em resultados "falsos"

Washington Post revela que, em março, Joe Biden liderava com dois pontos de diferença de Donald Trump. Em maio, esse número subiu para dez. Agora, 15 por cento dos eleitores a nível nacional demonstraram a intenção de votar no democrata.



Os americanos colocaram ainda Biden 20 pontos à frente de Trump no que diz respeito à forma como tem lidado com a pandemia do novo coronavírus, de acordo com a mesma sondagem.



Outra sondagem, divulgada também no domingo pela Fox News, coloca igualmente Biden à frente quanto à sua posição sobre a Covid-19 e a economia, com oito pontos de vantagem sobre Trump nas presidenciais que se avizinham. Segundo esta sondagem, há mais americanos a confiar na sanidade mental do democrata do que na do republicano.



Na sexta-feira, em entrevista à Fox News, Donald Trump tinha-se já recusado a aceitar os resultados das sondagens que o deixavam atrás na corrida. “Não vou perder, porque essas sondagens são falsas”, vincou, acrescentando que o seu adversário “não tem competências para ser Presidente”.



Quanto a uma eventual vitória de Joe Biden em novembro, o atual líder afirmou que “terá de ver”. “Não, não vou simplesmente dizer que sim. Não vou dizer que não, e da última vez também não o fiz”, declarou à Fox.

A recém-divulgada sondagem da ABC News em conjunto com orevela que, em março, Joe Biden liderava com dois pontos de diferença de Donald Trump. Em maio, esse número subiu para dez.Os americanos colocaram ainda Biden, de acordo com a mesma sondagem.Outra sondagem, divulgada também no domingo pela Fox News, coloca igualmente Biden à frente quanto à sua posição sobre a Covid-19 e a economia, com oito pontos de vantagem sobre Trump nas presidenciais que se avizinham. Segundo esta sondagem,Na sexta-feira, em entrevista à Fox News, Donald Trump tinha-se já recusado a aceitar os resultados das sondagens que o deixavam atrás na corrida., vincou, acrescentando que o seu adversário “não tem competências para ser Presidente”.Quanto a uma eventual vitória de Joe Biden em novembro, o atual líder afirmou que “terá de ver”., declarou à Fox. Decisões de Trump sobre Covid-19 dividem americanos

No último sábado, depois de o New York Times e o Washington Post terem denunciado a alegada intenção da Casa Branca de bloquear o financiamento à testagem e rastreamento do novo coronavírus, assim como às principais instituições de saúde pública e doenças infeciosas dos EUA, a campanha de Joe Biden apressou-se a reagir.



“Trump está a virar as costas à sua maior responsabilidade para com o povo americano porque, segundo as palavras dos seus próprios conselheiros, 'não quer ser distraído' pela maior crise na saúde pública dos últimos 100 anos. Isto é absolutamente inconsciente”, defendeu Andrew Bates, diretor de rápida resposta da equipa de Biden.



Já o Presidente norte-americano assumiu perante a Fox News “a responsabilidade por tudo” o que diga respeito à pandemia, nomeadamente a possibilidade de vetar o próximo pacote de incentivos para ajudar desempregados e pequenos negócios no caso de o mesmo não incluir um corte nos impostos nos recibos de vencimento – algo que o Congresso tem recusado, alegando que afetaria dramaticamente a Segurança Social.



Na mesma entrevista, Trump reafirmou a sua posição sobre o eventual “desaparecimento” do novo coronavírus com o passar do tempo. “Vou estar certo eventualmente. Eu disse que [o vírus] iria desaparecer, e digo-o novamente. Vai desaparecer e eu vou estar certo”, frisou.



A sondagem da ABC e do Washington Post coloca também Biden a par de Trump quanto à gestão da economia e à sua frente por nove pontos na gestão da criminalidade e segurança. Na entrevista à Fox, o Presidente tinha criticado o rival democrata por alegadamente apoiar os apelos do povo sobre o corte de financiamento à polícia.



No último sábado, depois de oe oterem denunciado a alegada intenção da Casa Branca de bloquear o financiamento à testagem e rastreamento do novo coronavírus, assim como às principais instituições de saúde pública e doenças infeciosas dos EUA, a campanha de Joe Biden apressou-se a reagir.porque, segundo as palavras dos seus próprios conselheiros, 'não quer ser distraído' pela maior crise na saúde pública dos últimos 100 anos. Isto é absolutamente inconsciente”, defendeu Andrew Bates, diretor de rápida resposta da equipa de Biden.Já o Presidente norte-americano assumiu perante a Fox News “a responsabilidade por tudo” o que diga respeito à pandemia, nomeadamenteno caso de o mesmo não incluir um corte nos impostos nos recibos de vencimento – algo que o Congresso tem recusado, alegando que afetaria dramaticamente a Segurança Social.Na mesma entrevista, Trump reafirmou a sua posição sobre o eventual “desaparecimento” do novo coronavírus com o passar do tempo., frisou.A sondagem da ABC e docoloca também Biden a par de Trump quanto à gestão da economia e à sua frente por nove pontos na gestão da criminalidade e segurança. Na entrevista à Fox, o Presidente tinha criticado o rival democrata por alegadamente apoiar os apelos do povo sobre o corte de financiamento à polícia. c/ agências internacionais