Presidente da Áustria convida líder da extrema-direita a formar governo pela primeira vez

O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, encarregou esta segunda-feira o líder do Partido da Liberdade (FPÖ), anti-imigração e pró-Kremlin, que ficou em primeiro lugar nas eleições legislativas do final de setembro com 29 por cento dos votos, de iniciar negociações com o partido conservador do Povo Austríaco (ÖVP) para formar uma coligação governamental.







"Não tomei esta decisão de ânimo leve", declarou o presidente Van der Bellen, responsável pela nomeação do chanceler, nos termos da Constituição. "Continuarei a certificar-me de que os princípios e as regras da nossa Constituição são respeitados e cumpridos", acrescentou.





Statement zum Regierungsbildungsauftrag an Herbert Kickl. pic.twitter.com/PSOketndHI — Alexander Van der Bellen (@vanderbellen) January 6, 2025





O chefe de Estado recebeu esta segunda-feira de manhã o líder do Partido da Liberdade (FPÖ), Hebert Kickl, no palácio de Hofburg, a sede da presidência em Viena, para discutir durante mais de uma hora "a nova situação" na qual "a Áustria se encontra".







Após o fracasso de meses de negociações entre os principais partidos para formar uma coligação que bloqueasse a extrema-direita, o chanceler conservador austríaco, Karl Nehammer, do ÖVP , opositor assumido de Kickl, anunciou este sábado a sua intenção de se demitir.







O chanceler cessante, Karl Nehmaner, tinha sido o homem escolhido pelo presidente Alexander Van der Bellen para liderar as negociações com os sociais-democratas e os liberais, ao contrário do que era esperado, uma vez que o seu partido não tinha sido o mais votado. No domingo, o Partido conservador do Povo Austríaco (ÖVP) nomeou o seu secretário-geral, Christian Stocker, como líder interino.





Ao contrário do seu antecessor, o novo líder conservador já manifestou a sua abertura a conversações com a extrema-direita, partido com quem partilha as mesmas ideias para o economia.





"O nosso país precisa de um governo estável agora e rapidamente. Se o FPÖ receber o mandato para formar um governo, o Partido Popular estará disponível para conversações - por responsabilidade para com a Áustria!", anunciou o conservador, Chrstian Stocker, numa publicação divulgada nas redes sociais no domingo.







Unser Land braucht jetzt rasch eine stabile Regierung. Wenn die FPÖ den Auftrag zur Regierungsbildung erhält, steht die Volkspartei für Gespräche zur Verfügung - aus Verantwortung für Österreich! 🇦🇹 pic.twitter.com/V69QGFmfGJ — Christian Stocker (@_CStocker) January 5, 2025



No passado, o ÖVP já se aliou por duas vezes, ao FPÖ, em 2000 e 2017, mas sem confiar o cargo de primeiro-ministro à extrema-direita.







Como reação ao anúncio do presidente austríaco que deverão abrir as portas do poder à extrema-direita, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, centenas de manifestantes reuniram-se esta segunda-feira em frente ao palácio de Hofburg gritando "fora nazis".