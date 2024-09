Mudança ou estabilidade? Austríacos nas urnas para escolher o futuro do país

O leme da política austríaca tem sido tradicionalmente confiado a dois principais partidos – o conservador Partido Popular Austríaco (ÖVP) e o Partido Social-Democrata (SPÖ) – mas o crescimento de partidos menores, como os Verdes, e o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), de extrema-direita, mostram um cenário político fragmentado e não deixam antever com certeza a formação do novo Governo.





Por um lado, o Partido Popular Austríaco (ÖVP), liderado por Sebastian Kurz, quer manter a sua posição na liderança e recuperar a confiança da população, que se foi perdendo com os efeitos da crise económica gerada pela pandemia da covid-19 e após várias controvérsias relacionadas com a falta de transparência no Governo. A sua agenda conservadora e anti-imigração continuam a atrair um apoio significativo mas poderá não ser suficiente.







Por outro, a oposição do Partido Social-Democrata (SPÖ), liderada por Pamela Rendi-Wagner, tenta recuperar o protagonismo junto de um eleitorado jovem e urbano e regressar com o seu apoio ao Parlamento. Os social-democratas têm como prioridades a justiça social, políticas laborais e uma política de imigração mais inclusiva e humanitária.







No entanto, a grande novidade pode ser a chegada ao poder do Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), chefiado por Herbert Kickl, que tem liderado as intenções de votos dos eleitores austríacos e pode significar uma viragem acentuada à direita do país, nomeadamente em questões como a imigração e a gestão de fronteiras e a política externa.



Caso o partido de extrema-direita e anti-imigração, FPÖ, vença as eleições este domingo tem boas hipóteses de formar governo - com maioria ou por meio de uma coligação com o Partido Popular Austríaco (ÖVP), atualmente em funções, ou até mesmo com o Partido Social-Democrata (SPÖ) também na corrida.







Atendendendo às diferentes visões para o país defendidas pelos principais partidos nos boletins de voto, a Áustria enfrenta este domingo uma das eleições mais importantes da sua história, cujo resultado pode trazer consequências significativas não apenas para o país, mas para a União Europeia, especialmente em questões de migração, segurança e economia.