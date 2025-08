Presidente da Suíça em Washington para negociações contra-relógio sobre tarifas

(em atualização)





Numa corrida contra o tempo, os líderes suíços viajaram até Washington para tentar encontrar um acordo comercial com a Administração Trump antes do fim do prazo de 7 de agosto dado por Donald Trump na sexta-feira, quando agravou as taxas para 39%.





"O objetivo (da viagem) é apresentar aos Estados Unidos uma oferta mais atrativa, que permita reduzir o montante dos direitos aduaneiros adicionais aplicados às exportações suíças, tendo em conta as preocupações dos EUA (com o défice comercial)", explicou em comunicado o Governo suíço na terça-feira.









Na agenda do encontro relâmpago estiveram a cooperação bilateral entre os EUA e a Suíça, a situação alfandegária e questões internacionais, declarou Keller-Sutter no X.





Bei dem heutigen Treffen mit Aussenminister @SecRubio haben wir die bilaterale Zusammenarbeit zwischen der 🇨🇭 und den 🇺🇸, die Zoll-Situation sowie internationale Themen diskutiert. @ParmelinG pic.twitter.com/tu8BT2dAI4 — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) August 6, 2025









"Ela não quis ouvir"



Donald Trump acusou a sua homóloga suíça de fazer ouvidos moucos, numa entrevista divulgada na terça-feira pelo canal americano "Tive de lidar com a Suíça no outro dia. Falei com a primeira-ministra (presidente), era uma mulher simpática, mas não quis ouvir-me", afirmou Trump.





Na mesma entrevista, o presidente dos Estados Unidos aumentou a pressão sobre o setor farmacêutico suíço, avançando que novas tarifas poderiam ser anunciadas em breve, podendo chegar aos 250%.





"No que diz respeito aos produtos farmacêuticos, vamos aplicar uma tarifa inicialmente pequena sobre os produtos farmacêuticos. Mas, num ano, um ano e meio no máximo, ela vai passar para 150% e depois para 250%, porque queremos que os produtos farmacêuticos sejam fabricados no nosso país", acrescentou.





Foi neste contexto de discórdia que Keller-Sutter e o seu número 2 voaram para Washington para mais uma ronda de negociações com a Administração Trump. No final, a presidente da Confederação da Suíça mostrou-se otimista com o encontro.



Após a última conversa fracassada entre Keller-Sutter e Donald Trump, no dia 31 de julho, véspera do anterior prazo dado por Washington, foi a vez esta quarta-feira de o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, receber a presidente da Confederação Suíça e o ministro suíço da Economia, Guy Parmelin.