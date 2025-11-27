Presidente deposto da Guiné-Bissau chegou "são e salvo" ao Senegal





Embaló, deposto na quarta-feira por um golpe militar, chegou hoje ao Senegal a bordo de um avião fretado por este país. A decisão da retirada foi tomada após o presidente senegalês, Bassirou Diomaye Faye, ter participado numa cimeira extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) marcada virtualmente para analisar a situação na Guiné-Bissau.



Os militares assumiram na quarta-feira o "controlo total" do país, antes ainda de serem divulgados os resultados das eleições de 23 de novembro. Entretanto, os general Horta Inta-A foi empossado presidente de transição numa cerimónia que decorreu no Estado-Maior General das Forças Armadas guineense.







A informação foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Senegal em comunicado citado pela agência Reuters.