Mundo
Presidente deposto da Guiné-Bissau chegou "são e salvo" ao Senegal
O presidente deposto da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, chegou esta quinta-feira ao Senegal a bordo de um voo especial, após intervenção do líder regional do bloco da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).
(em atualização)
A informação foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Senegal em comunicado citado pela agência Reuters.
Embaló, deposto na quarta-feira por um golpe militar, chegou hoje ao Senegal a bordo de um avião fretado por este país. A decisão da retirada foi tomada após o presidente senegalês, Bassirou Diomaye Faye, ter participado numa cimeira extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) marcada virtualmente para analisar a situação na Guiné-Bissau.
Os militares assumiram na quarta-feira o "controlo total" do país, antes ainda de serem divulgados os resultados das eleições de 23 de novembro. Entretanto, os general Horta Inta-A foi empossado presidente de transição numa cerimónia que decorreu no Estado-Maior General das Forças Armadas guineense.
