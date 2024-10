Presidente do Conselho Europeu considera inaceitáveis ataques a soldados das Nações Unidas no Líbano

Foto: EPA

Palavras do presidente do Conselho Europeu, depois de vários países terem acusado Israel de crimes de guerra, por ter atingido a força da ONU no Líbano, provocando ferimentos em dois capacetes azuis.



A última noite foi de pânico também na cidade de Beirute. Bombardeamentos israelitas fizeram cerca de 20 mortos e mais de uma centena de feridos.



Os Estados Unidos expressaram entretanto profunda preocupação com as mortes de centenas de civis libaneses nos últimos dias, incluindo crianças e profissionais de saúde.



Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o embaixador norte-americano ressalva que Israel tem o direito de se proteger dos ataques do Hezbolah, mas desafia Tel Avive a minimizar os danos aos civis.