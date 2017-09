Presidente do México pede "frente comum" para a reconstrução

Lusa12 Set, 2017, 07:43 | Mundo

Durante uma visita ao estado de Chiapas, no sudoeste do país, Peña Nieto afirmou que os objetivos do Governo passam por dar atenção à população afetada, contabilizar os danos em infraestruturas e avançar com o processo de reconstrução.



Um sismo de magnitude 8,2 sacudiu o México na quinta-feira, fazendo 96 mortos, segundo o mais recente balanço oficial.



O chefe de Estado mexicano afirmou que "estão a ser distribuídas diariamente quase 100 mil refeições diárias, mais de 100 toneladas de alimentos, 45 mil litros de água, quase 100 colchões e cobertores", números que vão aumentando.



Relativamente à contabilização dos estragos em infraestruturas, incluindo habitações, assinalou que grande parte do gabinete presidencial encontra-se destacada em Chiapas e Oaxaca para realizar esta tarefa, que se espera terminada até ao final de semana, de modo a planear-se a terceira etapa: a reconstrução.



Peña Nieto expressou o desejo de que com a participação, que espera "copiosa, ativa e muito comprometida", do setor privado, sobretudo de construtoras, se possa estabelecer um plano e "fazer uma frente comum" para realizar a reconstrução.



Neste sentido, indicou que o Governo fará a sua parte, nomeadamente com o apoio das Forças Armadas.



"Contudo, creio que podemos tornar esta tarefa muito mais célere se contarmos, de forma solidária, com o apoio do setor privado", realçou o chefe de Estado mexicano.