Presidente francês no Brasil no final do mês para visita oficial de três dias

Segundo o Governo brasileiro, Macron inicia a visita em Belém, que em 2025 acolherá a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), sendo recebido por Lula da Silva para uma primeira agenda com forte conteúdo ambiental.

O Presidente francês viaja um dia depois para o Rio de Janeiro, acompanhado de Lula da Silva, até um complexo naval localizado no município de Itaguaí, para visitar um extenso programa de construção de submarinos realizado através de um parceria entre Brasil e França.

O acordo que deu origem a este programa de cooperação, que inclui a construção de cinco submarinos, incluindo um de propulsão nuclear, foi assinado em 2009, durante o segundo mandato de Lula da Silva e no âmbito de uma visita do então Presidente francês, Nicolas Sarkozy.

Macron segue para São Paulo, onde participa num evento de negócios, e na quinta-feira, dia 28, terá uma outra reunião de trabalho em Brasília com Lula da Silva.

Na agenda da visita de Macron, além de questões bilaterais e internacionais, será discutido também o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul (bloco que o Brasil integra juntamente com a Argentina, Uruguai e o Paraguai).

As negociações, concluídas em 2019, caíram num impasse, entre outros motivos devido à forte oposição do Governo francês, que alega questões ambientais e sofre pressão do seu setor agrícola, que rejeita um possível acordo com o Mercosul.