Presidente sírio decreta aumento de 50% no salário dos militares de carreira

Numa altura em que o exército enfrenta uma ofensiva relâmpago dos rebeldes no norte do país,O anúncio surgiu nas últimas horas, depois de o exército ter tentado repelir o avanço em direção à cidade de Hama de uma coligação de rebeldes liderados por islamitas radicais, que tomaram nos últimos dias a maior parte de Alepo, a segunda cidade da Síria., disse à AFP o analista Fabrice Balanche, que explicou que o exército sírio é geralmente composto por voluntários, recrutas e reservistas.Antes da guerra, o efetivo militar sírio era estimado em cerca de 300 mil homens, mas os dados de 2015 indicam que as forças sírias tinham perdido metade dos efetivos devido a mortes e deserções durante o conflito.

Rebeldes avançam em direção a Hama

O exército sírio tem enfrentado vários confrontos com insurgentes liderados por islâmicos na província de Hama e, paralelamente, tem tentado deter o avanço dos rebeldes na principal cidade da região central do país.





A agência de notícias estatal síria SANA noticiou, esta quarta-feira, que o exército continuava as operações contra "organizações terroristas" na província de Hama, no norte.



Segundo a mesma fonte, as "unidades do exército estão envolvidas em confrontos violentos com vários tipos de armas" em eixos a nordeste e noroeste da cidade.



Os rebeldes fizeram um avanço maior na semana passada, tomando Aleppo – considerada a maior cidade da Síria antes da guerra - num ataque inesperado que quebrou longas linhas da frente estáveis e desestabilizou ainda mais uma região.A província de Deir Ezzor, no extremo leste da Síria, está dividida entre as forças do regime de al-Assad, que detêm a margem ocidental do rio Eufrates, e os combatentes locais integrados nas Forças Democráticas Sírias (FDS, dominadas pelos curdos), que controlam a margem oriental. Região onde, esta quarta-feira, prevaleceu uma "calma relativa" depois de as forças do regime terem repelido um ataque lançado por combatentes aliados às forças curdas, segundo o OSDH.Apoiadas por uma coligação internacional liderada por Washington, as FDS lideram a luta contra os radicais do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria. Os combates descritos pelo OSDH ocorreram perto da base da Conoco, onde estão estacionadas as tropas americanas.