Prigozhin. Encontrados fragmentos de granadas nos corpos das vítimas do acidente de avião

A informação foi avançada esta quinta-feira pelo presidente russo, Vladimir Putin, segundo o qual





"O chefe do Comité de Investigação informou-me há alguns dias. Fragmentos de granadas foram encontrados nos corpos das vítimas do desastre aéreo. Não houve impacto externo no avião", declarou o presidente no Fórum Internacional de Valdai, na Rússia.



Putin não deu mais detalhes sobre de que modo uma ou mais granadas terão sido detonadas a bordo.





Disse, no entanto, acreditar que os investigadores estão errados por não terem realizado testes de álcool e drogas nos corpos das vítimas, já que no passado terão sido encontradas doses de cocaína no escritório da Wagner em São Petersburgo.







Prigozhin morreu a 23 de agosto na queda do seu jato particular, que o transportava de Moscovo até São Petersburgo juntamente com outros membros do grupo Wagner.



O acidente aconteceu pouco tempo depois de ter sido considerado um traidor pelo presidente russo, Vladimir Putin, por ter orquestrado um motim a 23 de junho.



A Ucrânia e o Ocidente suspeitam de vingança por parte do Kremlin, teoria que Moscovo rejeita.



Os investigadores russos ainda não revelaram se a queda se terá tratado de assassinato, de um problema técnico ou de um erro humano. A única investigação aberta até agora diz respeito a violações das regras de segurança aérea.