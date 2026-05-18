Primeiro-ministro britânico não vai definir um calendário para deixar o cargo

“Para que seja muito claro: o Keir Starmer continua a ser a pessoa mais resiliente que conheço. Falei com ele duas vezes ontem. Tem uma força de carácter, uma experiência de luta. Não haverá prazos."



Questionado explicitamente se Starmer se candidataria caso fosse desencadeada uma disputa pela liderança, David Lammy respondeu que "sim", antes de reiterar que não há nenhuma corrida eleitoral neste momento.

David Lammy considerou ainda que “as especulações sobre a liderança nos últimos 10 dias não prejudicam os esforços do Partido Trabalhista para se manter no poder e cumprir as suas promessas à população, acrescentando que está menos interessado em debates e mais em implementar políticas”.





Wes Streeting e Andy Burnham na eventual corrida a Downing street

Starmer tem afirmado repetidamente que pretende lutar contra qualquer desafio à liderança. Uma disputa eleitoral começaria se um parlamentar apresentasse 81 nomeações para o partido – o equivalente a 20% dos membros eleitos do Partido Trabalhista no parlamento.





c/agências

"Não haverá um calendário para a saída", disse Lammy em entrevista à, acrescentando que falou com o primeiro-ministro duas vezes no domingo.Para David Lammy,“Não vou dourar a pílula, achei que o Partido Trabalhista, nos últimos 10 dias, deu um golo contra espetacular após os resultados das eleições locais”, realçou David Lammy.numa resposta ao secretário da Saúde, Wes Streeting, - que se demitiu do executivo na passada semana – que tinha classificado que a saída do Reino Unido da União Europeia como um "erro catastrófico".David Lammy afirmou ainda que os comentários do ex-secretário da Saúde sobre a União Europeia foram “desadequados à realidade”, acrescentado que o Reino Unido está a "recontar-se" com a Europa, destacando os acordos de experiência profissional e de defesa.As pesadas derrotas do Partido Trabalhista nas eleições de 7 de maio levaram quase um quarto dos seus parlamentares a pedir a sua demissão, e dois rivais estão abertamente a disputar o seu lugar, o que preocupa os investidores, que aumentaram os custos de empréstimo do governo.O deputado, afirmou no sábado que se candidataria a qualquer disputa formal pela liderança do Partido Trabalhista. Já oque lhe permita também candidatar-se.