Princesa herdeira da Noruega pede desculpa por relação com Jeffrey Epstein

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, pediu esta sexta-feira desculpa pelo seu relacionamento com o milionário Jeffrey Epstein, predador sexual condenado e encontrado morto na sua cela, em 2019.



“Gostaria de expressar meu mais profundo arrependimento pela minha amizade com Jeffrey Epstein”, declara a princesa herdeira, num comunicado divulgado pela Casa Real norueguesa. Mette-Marit endereça o pedido de desculpa "a todos" os que "desapontou", incluindo o rei e a rainha. O comunicado refere que Mette-Marit “está numa situação muito exigente”, que requer “tempo para se recompor” e “quer contar o que aconteceu e explicar-se com mais detalhes”.



O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, reagiu ao comunicado, afirmando que é um “pedido de desculpas sincero” e que “demonstra uma clara disposição em prestar esclarecimentos” sobre a relação entre a princesa herdeira e o predador sexual.



Os arquivos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos incluíam mais de 500 menções à princesa, sugerindo que estes mantiveram contacto entre 2011 e 2014. Mette-Marit chegou a morar na casa de férias de Epstein em Palm Beach.