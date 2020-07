Príncipe Andrew pressionado a falar sobre crimes sexuais de Jeffrey Epstein

, afirmou em conferência de imprensa Audrey Strauss, procurador federal e advogado para o distrito sul de Nova Iorque, após dar a conhecer os detalhes da detenção de Maxwell.“Não tenho mais comentários a fazer para além deste, que é que as nossas portas continuam abertas, como já tínhamos dito, e que o convidamos a vir ter connosco e a dar-nos uma oportunidade de ouvir o seu testemunho”, acrescentou.Fonte próxima da equipa de trabalho do príncipe já garantiu, porém, que os advogados do mesmo recentemente comunicaram duas vezes com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. afirmou aoO apelo das autoridades para que Andrew fale chegam depois de Ghislaine Maxwell, umabritânica e amiga próxima de Jeffrey Epstein, ter sido detida numa luxuosa propriedade em New Hampshire na quinta-feira.Jeffrey Epstein foi um milionário acusado de montar uma rede de crimes sexuais contra menores, que alegadamente atraía para sua casa com a ajuda de outros intervenientes, para depois as convencer a praticar atos sexuais com ele e com outros homens, pagando às adolescentes pelos atos. Sempre negou todas as acusações., que aparentemente cometeu suicídio na prisão em agosto do ano passado, a recrutar menores para a alegada rede.

Andrew acusado de práticas sexuais com menor

O príncipe Andrew, que era amigo de Epstein e chegou a habitar a sua casa em Nova Ioque por um curto período em 2010, depois de o milionário ter já sido acusado uma primeira vez de abuso sexual de menores e tráfico de mulheres para prostituição, era também amigo de Ghislaine Maxwell.A relação próxima do príncipe com ambos tem despertado o interesse das autoridades, especialmente depois de. Os atos terão ocorrido em casa de Maxwell, em Londres. O episódio já foi negado pelo príncipe.Na quinta-feira, dia da detenção de Maxwell, os investigadores acusaram-na de se ter escondido das autoridades, uma vez que a sua localização era desconhecida desde que Epstein foi preso, em julho do ano passado. Asseguram ainda que amentiu repetidamente sobre o seu envolvimento direto no abuso de raparigas menores., declarou o procurador federal Strauss na conferência de imprensa que se seguiu à detenção. “Em alguns casos, Maxwell participou nos abusos”.britânica é acusada por várias mulheres de ter ganho a sua confiança para depois as recrutar, levando-as até à casa de Jeffrey Epstein e dando-lhes instruções para fazerem massagens ao milionário, durante as quais eram pressionadas a ter relações sexuais com o mesmo.Nas 17 páginas da acusação contra Maxell, a que oteve acesso, estão detalhadas as acusações de conspiração para atrair menores a participar em atos sexuais ilegais; sedução de uma menor para viajar com o intuito de cometer atos sexuais ilegais; conspiração para transportar menores com o intuito de as envolver em atividade sexual criminosa, e perjúrio., discutindo com elas temas sexuais, despindo-se em frente às vítimas, estando presente quando elas se despiam e presenciando também atos sexuais entre as menores e Epstein”, refere a acusação.Segundo as autoridades, Maxwell mantinha uma relação “pessoal e profissional” com Epstein, tendo estado numa “relação íntima” com ele entre 1994 e 1997. O milionário pagava àpara “gerir as suas várias propriedades”, revela a acusação.