"Prolongada e produtiva". Trump manteve conversa com Putin

Num longo texto publicado na sua rede Truth Social, o presidente norte-americano referiu que deu início com Vladimir Putin ao início das negociações para por fim à guerra na Ucrânia., confirmou depois Putin. O Kremlin confirmou também que os dois líderes acordaram visitas aos respetivos países."Queremos impedir os milhões de mortes que ocorrem na guerra com a Rússia/Ucrânia. O Presidente Putin até usou o meu forte lema de campanha, 'SENSO COMUM'. Acreditamos ambos nisso com firmeza. C", escreveu Trump.O presidente disse que ia ligar de imediato ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Também concordamos que as nossas respetivas equipas iniciem negociações imediatamente e começaremos por telefonar ao Presidente Zelenskyy, da Ucrânia, para informá-lo da conversa, algo que farei agora mesmo", observou Trump.





Não foram desde logo revelados pormenores sobre o que consistirá um roteiro de paz, mas esta quarta-feira, quase em simultâneo com o anúncio de Trump sobre a conversa com Putin, Volodymyr Zelensky, disse que espera finalizar acordos económicos com os EUA já este fim-de-semana, na Conferência de Segurança de Munique, informou a AFP.



Zelensky fez estes comentários durante uma conferência de imprensa com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em Kiev, de que os acordos garantiriam o apoio contínuo dos EUA à Ucrânia.



“Disse ao secretário que, pela minha parte, tudo farei para garantir que a nossa equipa de governantes trabalhe nos próximos dois dias para que tenhamos a oportunidade de finalizar alguns acordos em Munique”, acrescentou Zelensky.



"Cara a cara"



A conversa com Trump foi o primeiro contacto direto de Vladimir Putin com um presidente norte-americano desde fevereiro de 2022.





De acordo com a agência de notícias russa TASS, os dois debateram o Médio Oriente, as relações bilaterais, a Ucrânia e uma troca de prisioneiros entre Washington e Moscovo.



“O presidente russo convidou o presidente dos EUA para visitar Moscovo e expressou a sua disponibilidade para receber autoridades americanas na Rússia nas áreas de interesse mútuo, incluindo, claro, o tema do acordo ucraniano”, disse por seu lado à Reuters o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.



"Putin e Trump também concordaram em continuar os contactos pessoais, incluindo a organização de uma reunião cara a cara."







O presidente russo disse a Trump que está disponível para uma "solução de longo prazo" através de "negociações de paz", referiu, sublinhando que os dois presidentes estão de acordo para "trabalharem juntos".







O chefe de Estado norte-americano sempre defendeu que a invasão russa da Ucrânia não se teria iniciado se ele estivesse na Casa Branca e, inclusive, antes de regressar à Presidência dos Estados Unidos tinha assegurado ser capaz de pôr fim ao conflito com apenas uma chamada a Putin e a Zelensky.





Na sua publicação desta quarta-feira, Trump lembrou a promessa.



“Milhões de pessoas morreram numa guerra que não teria acontecido se eu fosse presidente, mas aconteceu, por isso tem de acabar. Não devem ser perdidas mais vidas!', escreveu.

Troca de prisioneiros

A chamada seguiu-se a uma troca de prisioneiros.





O primeiro foi o professor norte-americano Marc Fogel, da Pensilvânia, pela Rússia, que esteve detido mais de três anis por posse de alguns gramas de droga.



Trump deu as boas-vindas a Fogel na Casa Branca na noite de terça-feira, após seu regresso a solo americano.



A outra parte da troca é Alexander Vinnik, um criminoso russo condenado, depois de ter sido preso em 2017 na Grécia a pedido dos EUA por acusações de fraude com criptomoedas. Mais tarde foi extraditado para os Estados Unidos, onde se confessou culpado no ano passado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.





Vinnik está atualmente sob custódia na Califórnia, onde aguarda transporte para retornar à Rússia, referiram autoridades à Associated Press.