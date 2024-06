Protesto em Telavive. Manifestantes israelitas exigem acordo de libertação de reféns

לאחר ההודעה על מות החטופים יורם מצגר, חיים פרי, עמירם קופר ונדב פופלוול, המונים מפגינים בדרך בגין בתל אביב וחוסמים את הכביש. עינב צנגאוקר, אמא של מתן: ״הערב קיבלנו הוכחה חד משמעית לתוצאה של הלחץ הצבאי - אנחנו מקבלים אותם מתים!״ pic.twitter.com/4WFv87gYBp — almog boker (@bokeralmog) June 3, 2024

Nas redes sociais circulam imagens de centenas de pessoas em protesto e a bloquear a Via Rápida de Ayalon, acendendo uma fogueira no meio da estrada, na segunda-feira à noite.Juntando-se aos protestos, a mãe de um refém israelita disse, na manifestação em Telavive, que a confirmação das quatro mortes são “provas inequívocas” de que “estes são os resultados da pressão militar”.Outro familiar de um refém do Hamas, citado pelo, apelou para que os manifestantes saíssem às ruas em protesto.Os protestos mantiveram-se até às primeiras horas de terça-feira, tendo sido multados pela polícia israelita cerca de uma dezena de manifestantes. Segundo um movimento de vigilância da violência policial,

"Não nos deixem envelhecer aqui"



As autoridades militares israelitas confirmaram a morte de mais quatro reféns do Hamas, incluindo três homens idosos que tinham sido vistos num vídeo do grupo islamita palestiniano a implorar pela sua libertação.O quarto refém foi identificado como Nadav Popplewell, um cidadão israelo-britânico de 51 anos, cuja morte foi confirmada pelas autoridades israelitas e pelo kibutz Nirim, onde residia. Horas antes de anunciar a sua morte, em maio, as Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, divulgaram um vídeo no qual parecia comunicativo, embora tivesse um grande hematoma no olho direito. Poppelewell foi sequestrado em casa durante os ataques do Hamas no sul de Israel a 7 de outubro com a mãe, Channah Peri, de 79 anos, que foi libertada durante a trégua de uma semana alcançada em novembro. Também o irmão Roi morreu durante os ataques do Hamas, segundo a imprensa israelita.O porta-voz das IDF adiantou, em conferência de imprensa, que não foi possível confirmar as circunstâncias da morte dos quatro reféns israelitas, mas que iam ser apuradas.”, disse Hagari, acrescentando que “há muitas perguntas”.

"Desgosto"



Após a confirmação das mortes dos reféns, o Fórum das Famílias de Reféns emitiu uma declaração expressando o “desgosto” com a notícia, que disse que deveria “abalar todos os cidadãos do Estado de Israel e suscitar um profundo exame de consciência em todos os líderes”., lê-se no comunicado, onde apelam ao governo de Israel para aceitar imediatamente um acordo de libertação dos restantes reféns.Estas mortes somam-se à crescente lista de reféns que, de acordo com dados de Telavive, morreram em cativeiro. No dia 7 de outubro, o Hamas levou cerca de 250 reféns para a Faixa de Gaza e perto de metade foram libertados durante o breve cessar-fogo em novembro. Dos cerca de 130 reféns restantes, acredita-se que 85 ainda estejam vivos.