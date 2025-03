Protestos contra Hamas prosseguem enquanto Netanyahu ameaça alargar ofensiva

Numa referência aos protestos em Gaza contra o movimento islamita, Netanyahu frisou que “cada vez mais habitantes de Gaza compreendem que o Hamas lhes traz a destruição e a ruína e isso é essencial. Tudo isto prova que a nossa política está a funcionar”.



Israel e o Hamas acusam-se mutuamente de terem violado a trégua, que se estendia desde janeiro e que oferecia uma pausa na guerra aos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, reduzida a escombros.

Manifestação contra Hamas junta centenas no norte de Gaza

Porta-voz do Hamas morreu em ataque israelita

Tanto Bardaweel como Barhoum eram membros do órgão de decisão do Hamas, o denominado gabinete político, 11 dos quais foram mortos desde o início da guerra, de acordo com fontes do Hamas.





O aviso do primeiro-ministro israelita surge uma semana depois de Israel ter retomado a sua operação militar no território, a 18 de março, pondo em causa a relativa tranquilidade do cessar-fogo de janeiro com o Hamas.”, afirmou Netanyahu numa audiência no Parlamento, que foi ocasionalmente interrompida por gritos de membros da oposição.“Digo-o aos meus colegas no Knesset e digo-o também ao Hamas: isto inclui a tomada de territórios, juntamente com outras medidas que não vou elaborar aqui”, acrescentou o primeiro-ministro israelita.“Sempre que a ocupação tenta recuperar os seus prisioneiros pela força, acaba por os trazer de volta em caixões”, afirmou o grupo num comunicado.O movimento já acusou Israel de colocar em risco os esforços dos mediadores para negociar um cessar-fogo permanente.Na semana passada, Israel pôs fim a um cessar-fogo de dois meses, retomando os bombardeamentos e as operações terrestres, aumentando a pressão sobre o Hamas para libertar os restantes reféns em cativeiro., segundo o Ministério da Saúde de Gaza.devido ao regresso do conflito eO porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, acrescentou que cerca de 90 por cento da população de Gaza foi deslocada pelo menos uma vez entre o início da guerra, a 7 de outubro de 2023, e janeiro deste ano.Não há sinais de que Israel vá abrir os pontos de entrada para permitir o fluxo de ajuda essencial ou abrandar a sua nova ofensiva.Na quarta-feira, realizaram-se na Faixa de Gaza novas manifestações contra o Hamas, que governa o território desde 2007. Centenas de pessoas marcharam na cidade de Gaza e em Beit Lahia, no norte do país, gritando “Hamas fora” e carregando cartazes onde se lia “Hamas não nos representa”.disse à agência France Presse Muayed Zahir, um dos manifestantes na cidade de Gaza.No dia anterior, Beit Lahia tinha sido palco da maior manifestação contra o Hamas desde o início da guerra. Os convites para manifestações, de origem desconhecida, em nove locais do território, circularam posteriormente na rede social Telegram., afirmou Abed Radwan habitante de Beit Lahia, manifestando-seNo bairro de Shijaiyah, na cidade de Gaza, duramente atingido pelos combates e ataques israelitas, dezenas de homens gritaram “Fora, fora, fora! Hamas, fora!”.O grupo militante reprimiu violentamente protestos anteriores, mas desta vez, não houve qualquer intervenção direta.O porta-voz do Hamas, Abdel-Latif Al-Qanoua, foi abatido num ataque aéreo israelita no norte de Gaza, revelaram os meios de comunicação social afiliados ao Hamas na madrugada desta quinta-feira, a última figura de topo do grupo a ser morta desde que Israel retomou as suas operações no enclave.No início desta semana, Israel matou Ismail Barhoum, um membro do gabinete político do Hamas, e Salah al-Bardaweel, outro líder sénior.