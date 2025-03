Protestos na Turquia. AFP exige "rápida libertação " do fotojornalista Yasin Akgül

“O trabalho de um fotógrafo é estar onde os acontecimentos estão a ter lugar, incluindo entre os manifestantes e as forças da segurança. Yasin Akgül é um dos melhores representantes disso, e o seu valor profissional é reconhecido em todo o mundo”.

"Parem de atacar jornalistas", exigiram, numa ação conjunta, o TGS e o RSF.







Já o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos está “profundamente preocupado” com o elevado número de pessoas detidas na última semana na Turquia.



“Os protestos foram ilegalmente proibidos em três cidades do país e mais de mil pessoas foram presas, pelo menos nove delas jornalistas”, alertou a porta-voz da agência da ONU, Liz Throssell, que apelou para a liberdade "imediata e incondicional" de todos os que foram “detidos por exercerem os seus direitos”.



“Exortamos as autoridades a garantir que os direitos à liberdade de expressão e de reunião sejam respeitados, sempre em conformidade com o direito internacional. É importante que as alegações credíveis de um eventual uso excessivo da força sejam objeto de uma investigação aprofundada”, adiantou.



O jornalista, cujo advogado anunciou a intenção de recorrer da decisão, argumentou durante a audiência que estava apenas a cobrir a manifestação de apoio ao presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, entretanto preso, sendo acusado de ter participado nos protestos., após a detenção do opositor do regime, enfatizou o CEO da AFP numa carta endereçada à Presidência da Turquia.Fabrice Fries classificou, na mesma nota, que a detenção do fotojornalista esta terça-feira como "inaceitável"., sublinhou o diretor-executivo da agência de notícias.Os protestos prosseguem um pouco por todo o país e já foram detidas mais de 1.400 pessoas desde o início de uma revolta generalizada desencadeada pela detenção de Imamoglu, o principal rival do Presidente Recep Tayyip Erdogan às eleições presidenciais de 2028.Um tribunal de Istambul ordenou a detenção provisória de sete jornalistas turcos, incluindo um fotógrafo da AFP, sob a acusação de participarem em concentrações ilegais., sublinhava ainda a carta de Fabrice Fries.Também a organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras (RSF) condenou, declarou à AFP Erol Onderoglu, representante da ONG Repórteres Sem Fronteiras na Turquia.Além do jornalista da AFP Yasin Akgül, entre as detenções também se inclui o fotógrafo turco Bülent Kiliç, um ex-colaborador da AFP e cujo trabalho ganhou vários prémios internacionais. Três outros jornalistas presos em Izmir e outro em Istambul ainda aguardavam pela decisão judicial, de acordo com a MLSA, uma ONG turca de direitos humanos.O Sindicato dos Jornalistas Turcos (TGS) denunciou a, lembrando que era função deles estar no terreno para relatar os acontecimentos.