Putin diz que contraofensiva ucraniana já começou

, disse Vladimir Putin aos jornalistas esta sexta-feira, em Sochi. “Isso é comprovado pelo uso de reservas militares estratégicas”, observou.Putin ressalva, porém, que a Ucrânia “ainda tem capacidade ofensiva apesar de falhas militares”. A liderança militar russa está a avaliar a situação, garantiu Putin, prometendo que a resposta russa “será definida com base nestas observações”.Putin adiantou ainda que as Forças Armadas da Ucrânia sofreram perdas significativas nos últimos dias.Putin confirma, assim, o que já vinha a ser anunciado pela imprensa norte-americana sobre o início da contraofensiva ucraniana.Citando fontes ucranianas, os meios de comunicação dos Estados Unidos revelaram, na quinta-feira, que está em curso uma contraofensiva ucraniana a sul de Zaporizhia e que as tropas de Kiev estão a enfrentar uma resistência mais forte do que a esperada, tendo já sofrido perdas significativas de homens e material.

Combates intensos a sul da Ucrânia

O exército russo tem reportado intensos combates no sul da Ucrânia nos últimos dias, alegando ter repelido vários ataques ucranianos que seriam o início da contraofensiva que tem estado a ser preparada pela Ucrânia."Hoje, às 01:30 (23:30 de quarta-feira em Lisboa), na região de Zaporizhia, o inimigo tentou romper as nossas defesas com (...) até 1.500 homens e 150 veículos blindados", afirmou Shoigu em comunicado, na quinta-feira.

Em três dias, diz o ministro russo da Defesa, as Forças Armadas perderam mais de 3.700 militares e mais de 50 tanques e outros equipamentos.

As autoridades ucranianas não fizeram qualquer referência oficial imediata sobre a alegada contraofensiva no sul de Zaporizhia e nos últimos dias têm negado ou recusado confirmar que a campanha para recuperar o território ocupado pelas tropas russas esteja em andamento. Kiev afirma que o início da contraofensiva não será anunciado.As autoridades ucranianas confirmam apenas que está em curso uma ofensiva em Bakhmut e avançam mesmo que conseguiram recuperar território nesta região.