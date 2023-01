Putin reivindica "dinâmica positiva" para a Rússia na Ucrânia

No dia em que as autoridades e os serviços de socorro ucranianos se debatem com a contagem de vítimas de um novo ataque a uma zona residencial em Dnipro, no leste da Ucrânia, a televisão estatal russa divulga declarações de Vladimir Putin pautadas pela ideia de que a ofensiva mostra uma “dinâmica positiva”. O presidente russo afirma que “tudo se desenrola segundo os planos do Ministério da Defesa”.