Pyongyang olha para Trump e vê "um cão que ladra mas não morde"

21 Set, 2017

O comentário do ministro dos Negócios Estrangeiros Ri Yong segue na linha de um argumento de Estado em que a atitude beligerante norte-coreana avança em crescendo, sem qualquer sinal de alteração.



O discurso de Donald Trump às Nações Unidas “foi como o som de um cão que ladra”, declarou Ri Yong, no comentário deixado esta quinta-feira aos repórteres em Nova Iorque, cidade que acolhe a sede na ONU.



“Há um ditado que diz assim: Os cães ladram e a caravana passa (…) Se (Trump) estava à espera de nos assustar com estes sons de ladrar de cão, então ele está claramente a sonhar”, acrescentou o ministro norte-coreano. No que na tradução para Português poderia ser acrescentado por “cão que ladra não morde”.

Kim Jong-un ou "o homem-foguete"

Trump diz que no caso de Pyongyang ameaçar os Estados Unidos ou os seus aliados, “então não teremos outra opção que não destruir totalmente a Coreia do Norte”.



“O homem-foguete está empenhado numa missão suicidada para si e para o seu regime”.Nesse discurso que levou à sede das Nações Unidas, Donald Trump referiu-se ao líder norte-coreano Kim Jong-un como “homem-foguete” (“rocket man”, em inglês).



Questionado sobre esse facto, Ri Yong brincou: “Sinto pena dos seus assessores”.



As relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte nunca estiveram tão quentes, com os aliados de ambas as partes a manifestar incapacidade, de momento, para acalmar quer Donald Trump, quer Kim Jong-un, dois líderes mundiais ainda verdes no lugar mas com um arsenal nuclear nas mãos.



Pequim já fez saber a Pyongyang que não protegerá a península no caso de o regime decidir atacar os Estados Unidos em primeiro lugar. O contrário, de acordo com os recados chineses que funcionam para ambos os lados, também já está estabelecido: se os Estados Unidos atacarem preventivamente a Coreia do Norte, então os norte-americanos terão de se haver com a China.