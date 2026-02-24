Quatro anos de conflito. Zelensky diz que Putin "não alcançou os seus objetivos de guerra"

Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

Zelensky reforça a resistência ucraniana, o direito dos ucranianos à sua defesa e à sua independência.





"Queremos paz: uma paz forte, digna e duradoura", disse Zelensky, deixando um apelo aos negociadores: "Não anulem todos estes anos, não desvalorizem toda a luta, a coragem, a dignidade, tudo o que a Ucrânia passou. Não podemos, não devemos, entregar tudo isto, esquecer tudo isto, trair tudo isto".

Costa e Von der Leyen em Kiev

A Hungria ameaçou também bloquear um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, o que, a verificar-se, pode deixar Kiev sem o financiamento necessário para aguentar o esforço de guerra a partir da primavera.

Impasse nas negociações

As questões do Donbass e da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa – ocupadas pela Rússia –, continuam a ser questões “sensíveis” nas negociações.

c/agências

, disse Volodymyr Zelensky numa mensagem vídeo de 18 minutos publicada esta terça-feira nas redes sociais, gravada no `bunker` do gabinete presidencial ucraniano.O líder ucraniano recordou uma conversa telefónica que teve, em 24 de fevereiro de 2022, com o então presidente dos EUA, Joe Biden, na qual lhe disse que não fugiria da Ucrânia e que precisava de armas."Falei com o presidente Biden aqui, e também o ouvi dizer: `Volodymyr, há perigo, precisas de sair da Ucrânia urgentemente. Estamos prontos para te ajudar com isso`. E eu respondi que precisava de armas, não de um táxi", disse Zelensky.Costa e Von der Leyen, que no ano passado já se tinham deslocado à Ucrânia em 24 de fevereiro, vão participar na cerimónia memorial oficial em Kiev e visitar uma infraestrutura energética bombardeada pela Rússia, antes de se reunirem com Zelensky.No entanto, ao contrário do ano passado, em que Von der Leyen aproveitou a ida a Kiev para anunciar um novo financiamento de 3,5 mil milhões de euros à Ucrânia, desta vez os dois líderes vão chegar à capital ucraniana com um revés e poucos anúncios previstos.Em Bruxelas, o Parlamento Europeu decidiu também organizar uma sessão plenária extraordinária para assinalar o quarto aniversário da guerra, agendada para as 10h15 (09h15 em Lisboa) e com uma duração de cerca de uma hora.A sessão vai começar com um discurso de Zelensky, feito por vídeo, passando depois os eurodeputados a debater a guerra e o apoio da UE à Ucrânia, antes de votarem uma resolução.Quatro anos depois do início do conflito, a Rússia não conseguiu a tão esperada vitória e as negociações para um cessar-fogo continuam num impasse.O exército russo, que ocupa cerca de 20 por cento da Ucrânia, bombardeia diariamente áreas civis e infraestruturas, o que desencadeou recentemente, no meio de um inverno particularmente rigoroso, a pior crise energética do país desde o início da invasão.Zelensky recusa pagar o preço de um cessar-fogo exigido por Putin, que passa pela retirada de territórios estratégicos que a Rússia não conseguiu capturar, e rejeita a exigência da Rússia de que a Ucrânia entregue 20 por cento da região leste de Donetsk, bem como territórios nas regiões a sul de Kherson e Zaporizhia.A guerra causou imensa destruição na Ucrânia, um país que, mesmo antes do conflito, já enfrentava dificuldades económicas.A reconstrução pós-guerra custará cerca de 588 mil milhões de dólares (mais de 500 mil milhões de euros) na próxima década, segundo um relatório conjunto de Kiev, do Banco Mundial, da União Europeia e das Nações Unidas, publicado na segunda-feira.