Quatro polícias acusados na morte de Breonna Taylor

Dado que não houve aviso da polícia e acreditando tratar-se de intrusos, o namorado disparou com a arma que lhe pertencia, devidamente legalizada. Em resposta, a polícia disparou 22 tiros, um dos quais atingindo Breonna Taylor no peito.









O ex-detetive do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, Joshua Jaynes, e o atual sargento Kyle Meany foram acusados de violações de direitos civis e obstrução da justiça por usar informações falsas para obter o mandado de busca que autorizou a operação fracassada de 13 de março de 2020.



A atual detetive Kelly Goodlett foi acusada de conspirar com Jaynes para falsificar o mandado e depois encobrir a falsificação. Uma terceira acusação sustenta que Joshua Jaynes conscientemente falsificou uma carta que "ele sabia que seria usada na investigação criminal na preparação do mandado", sugerindo falsamente a conexão de Taylor com alegado tráfico de drogas. De acordo com o site The Hufftington Post, os quatro acusados foram detidos pelo FBI.









A declaração de mandado “continha declarações falsas e enganosas, omitiu informações materiais, baseou-se em informações obsoletas e não foi apoiada por causa provável", refere a acusação. Com este ato, o ex-detetive Joshua Jaynes violou deliberadamente o direito da Quarta Emenda de Taylor de estar livre de buscas e apreensões irracionais, acrescenta a acusação.



Numa acusação separada, um quarto oficial, o ex-detetive Brett Hankison, foi acusado de violações de direitos civis por alegado uso de força excessiva, ao disparar 10 tiros adicionais no apartamento de Breonna Taylor, disse o procurador-geral dos EUA. Brett Hankison, um dos três policias que entraram na casa da mulher, foi demitido em junho de 2020 devido a este caso. No início deste ano, um júri considerou Hankison inocente das acusações estaduais de ameaça arbitrária. Não foram encontradas drogas no apartamento, apesar de a busca ter sido interrompida após o tiroteio, escreve a BBC.





"Alegamos que os réus sabiam que as suas ações na falsificação do depoimento poderiam criar uma situação perigosa, e alegamos que esses atos ilegais resultaram na morte da Sra. Taylor", declarou Merrick Garland, em conferência de imprensa.





Contudo, os polícias que cumpriram o mandado de busca "não estavam envolvidos na redação do mandado e desconheciam as declarações falsas e enganosas que ele continha", observou o procurador-geral.



"Hoje foi um grande passo rumo à justiça", comentaram os advogados da família Taylor em comunicado após a notícia.



A polícia de Louisville iniciou o processo de demissão de Meany e Goodlett. Hankison e Jaynes já tinham sido anteriormente demitidos pelo departamento.



O Departamento de Justiça também está a investigar se o governo metropolitano de Louisville e a polícia de Louisville se envolveram num padrão ou prática de abuso dos direitos civis dos moradores.