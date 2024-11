Queda de avião da DHL em Vilnius. Berlim admite "incidente híbrido"

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, reconheceu que, em "tempos voláteis"."Temos de nos perguntar de forma séria se foi um acidente ou se, como na semana passada, foi um incidente híbrido", referiu Baerbock em Fiuggi, Itália, à margem de uma reunião do G7.A ministra referia-se à rotura de dois cabos submarinos de telecomunicações digitais no Mar Báltico, que poderá ter sido um acto de sabotagem.

"Recentemente temos tido várias vezes ataque híbridos na Europa", afirmou a ministra alemã, "contra pessoas individuais, infraestuturas submarinas ou terrestres".





No início de novembro, várias pessoas foram detidas na Lituânia e na Polónia no caso dos pacotes incendiários enviados de avião para vários países europeus, cujos vestígios poderiam, segundo as autoridades, levar à Rússia.



Não foram ainda divulgadas nem a carga nem as razões da queda do aparelho Swiftair, de um parceiro da DHL, uma transportadora de correio.

O termo ação híbrida refere atos que procuram prejudicar as instituições políticas e a situação securitária de um país ou influenciar a opinião pública, através de meios não militares, como sabotagem e ataques informáticos.

Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários líderes europeus consideraram que Moscovo tem conduzido uma "guerra híbrida" contra os países ocidentais, aliados de Kiev, para tentar desestabilizá-los.No caso do avião da DHL, "", revelou Annalena Baerbock. Para os responsáveis lituanos, não está excluído um "ato terrorista".

O avião ficou envolto em chamas e fumo após se ter despenhado perto do aeroporto de Vilnius. Morreu um membro da tripulação, espanhol, e outros três ficaram feridos, um dos quais em estado grave.







O avião estava a fazer uma "aterragem de emergência", informou a DHL em comunicado, acrescentando que "já está em curso uma investigação".



O acidente ocorreu por volta das 03h30, no horário local (01h30 em Lisboa). O avião operado por um parceiro da DHL, vinha do aeroporto de Leipzig, na Alemanha, com quatro pessoas a bordo, segundo a empresa.



"O avião deveria ter aterrado no aeroporto de Vilnius e caiu a poucos quilómetros do aeroporto", disse aos jornalistas Renatas Pozela, chefe do serviço de bombeiros e resgate, acrescentando que um dos quatro tripulantes foi encontrado morto.



"Todos os quatro tripulantes foram encontrados. Infelizmente, um deles foi declarado morto", disse Pozela.



De acordo com as autoridades que investigam o sucedido, não está posto de lado qualquer motivo para o acidente, incluindo um ato de terrorismo.



"É prematuro associar [o acidente] a qualquer coisa", disse Darius Jauniskis, chefe dos serviços de informação lituanos, à imprensa. "Estamos a trabalhar com os nossos parceiros estrangeiros para obter todas as informações possíveis".



Uma habitação foi atingida na queda do avião e ardeu. As autoridades especificaram que todos os residentes foram retirados em segurança.



Um fotógrafo da AFP presente no local pôde ver os destroços da aeronave e da casa, bem como dezenas de pacotes espalhados pelo solo.



