Quem era Mohammed Morsi?

Citado pela agência Reuters, Abdullah Mohammed Morsi disse que não sabe onde está o corpo do pai e que apenas consegue contactar as autoridades através dos advogados.



Mohammed Morsi morreu esta segunda-feira e terá sofrido um ataque cardíaco em plena sala do tribunal.



A irmandade muçulmana fala em assassinato e apela ao povo para que se junte em massa no funeral de Morsi.



Mohammed Morsi foi o único presidente do Egipto a ser eleito democraticamente pela Irmandade Muçulmana na sequência do derrube de Hosni Moubarak em plena Primavera Árabe.



Eleito em 2012 foi derrubado por um golpe militar em 2013. Foi condenado à morte em 2015, mas a sentença foi revogada. Estava agora a ser julgado por crimes de espionagem.



O presidente turco já prestou homenagem a Mohammed Morsi. Erdogan disse que foi um mártir e acusa os tiranos egípcios da morte.



Também o emir do Qatar já manifestou as condolências pela morte de Mohammed Morsi.