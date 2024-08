Quem pode suceder a Haniyeh na liderança do Hamas? Cinco nomes destacam-se

O contexto desta sucessão, que surge numa altura de guerra na Faixa de Gaza, desencadeada a 7 de outubro por Israel em retaliação ao sangrento ataque do Hamas em solo israelita no mesmo dia, deverá ter maior influência no futuro do Hamas do que a escolha da pessoa que sucederá a Ismail Haniyeh, que ocupa o cargo desde 2017.Após o assassinato do seu líder, seria "politicamente irracional" sugerir que o seu sucessor esteja inclinado a ser flexível em relação a Israel, observa Tahani Mustafa, do International Crisis Group (ICG).As "relações com os países árabes e islâmicos" também serão tidas em conta, disse à AFP uma fonte do movimento.

Quem são os cinco potencias sucessores?

Vice-chefe do gabinete político regional do Hamas em Gaza, Khalil al-Haya é considerado próximo de Yahya Sinouar, acusado por Israel de ser um dos mentores do atentado de 7 de outubro e chefe do Hamas em Gaza.Em 2006, Khalil al-Haya dirigia o bloco parlamentar do Hamas, que acabava de ganhar as eleições legislativas que degeneraram em confrontos armados com o movimento Fatah do Presidente palestiniano Mahmoud Abbas.Fervoroso apoiante da luta armada, perdeu vários membros da sua família em operações militares israelitas, nomeadamente em 2007, contra a sua casa no norte da Faixa de Gaza.Membro sénior do Bureau Político é considerado semelhante a Haniyeh na sua abordagem pragmática das negociações.Por exemplo, pronunciou-se a favor de um "cessar-fogo a longo prazo" com Israel e é a favor da aceitação das fronteiras palestinianas traçadas após a guerra israelo-árabe de 1967, o que continua a ser ligeiramente controverso no seio do movimento.Nos anos 90, viveu nos Estados Unidos, onde foi preso sob a acusação de angariar fundos para o braço armado do Hamas. Viveu depois no exílio, nomeadamente na Jordânia, no Egito e no Catar.O nome de Moussa Abou Marzouk foi muitas vezes avançado como possível sucessor de um ou outro dos líderes do Hamas, sem sucesso.Diretor financeiro do movimento, foi durante muito tempo o responsável pelas finanças do Hamas. Zaher Jabareen era próximo de Haniyeh e, por vezes, descrito como um dos seus braços direitos.Preso em prisões israelitas, foi libertado em 2011 no âmbito de uma troca de prisioneiros palestinianos pela libertação de Gilad Shalit, um soldado israelita mantido refém durante cinco anos.Perto da Turquia, onde vivia, Jabareen recrutou nomeadamente pessoas para atividades de branqueamento de capitais em grande escala, duas das quais foram detidas em Israel em 2018.Participou igualmente em operações mortíferas levadas a cabo pelo braço armado do Hamas.Antecessor de Haniyeh, viveu no exílio desde 1967, na Jordânia, no Catar, na Síria e noutros países.Foi levado à liderança do movimento depois de Israel ter eliminado o fundador do Hamas, Ahmed Yassin, e depois o seu sucessor nos territórios palestinianos, Abdelaziz Al-Rantissi.O próprio Mechaal sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 1997, em Amã, por agentes da Mossad, os serviços secretos israelitas.Quando viveu na Síria, criticou o regime sírio pela repressão violenta das manifestações antigovernamentais, o que provocou atritos com o Irão, um aliado estratégico da Síria e um dos principais apoiantes do Hamas.Eleito chefe do Hamas na Faixa de Gaza em fevereiro de 2017, Yahya Sinouar é um homem da linha dura.Com 61 anos, este homem místico passou 23 anos nas prisões israelitas antes de ser libertado em 2011, no âmbito de uma troca de prisioneiros.Natural de Khan Younis, uma cidade do sul da Faixa de Gaza, juntou-se ao Hamas aquando da sua fundação, em 1987, ano da primeira Intifada (revolta).Fundou depois o Majd, o serviço de segurança interna do Hamas.Antigo comandante de elite das brigadas al-Qassam e presumível mentor do atentado de 7 de outubro, é procurado por Israel e foi inscrito na lista de "terroristas internacionais" dos Estados Unidos.Sinouar envolve os seus movimentos com o maior secretismo. Não aparece em público desde 7 de outubro.

Ismail Haniyeh enterrado no Catar

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, assassinado na quarta-feira no Irão após um atentado atribuído a Israel, vai ser enterrado esta sexta-feira no Catar, onde vivia no exílio, enquanto o Irão e os seus aliados preparam a sua resposta.

O Hamas apelou a um "dia de cólera" para assinalar o funeral do seu líder político e a "marchas de cólera a partir de todas as mesquitas" após as orações de sexta-feira.

Ismail Haniyeh, segundo o movimento islamita palestiniano, deverá ser enterrado num cemitério de Lusail, a norte da capital do Catar, com "a participação popular (...) bem como a dos líderes árabes e islâmicos".

"Que hoje, sexta-feira, seja um dia de raiva esmagadora, denunciando o crime de assassinato e rejeitando o genocídio na Faixa de Gaza".







Antes da oração principal de sexta-feira, o corpo de Ismail Haniyeh foi levado de uma casa mortuária para a mesquita de Doha, protegida por grandes forças de segurança, onde centenas de fiéis começaram a reunir-se, envergando a bandeira palestiniana ou o tradicional keffiyeh.



Ismail Haniyeh desempenhou um papel fundamental nas negociações para uma possível trégua em Gaza, em ligação com os mediadores do Catar, que questionaram a continuação desta mediação após o seu assassinato.

O Catar acolhe o gabinete político do Hamas com o acordo dos Estados Unidos desde 2012, depois de o movimento palestiniano ter encerrado o seu gabinete em Damasco.



Vários analistas consideram que a resposta do Irão e dos seus aliados deve ser comedida, com o objetivo de evitar uma escalada."O Irão e o Hezbollah não vão querer entrar no jogo de Netanyahu e dar-lhe o isco ou os pretextos de que necessita para arrastar os Estados Unidos para uma guerra", afirmou o analista Amal Saad, especialista em Hezbollah, à AFP.O Irão, o Hamas e o Hezbollah libanês acusaram Israel do assassinato. Mas, segundo o exército israelita, o único ataque realizado nessa noite no Médio Oriente foi o que matou Fouad Chokr, chefe militar do Hezbollah, nos subúrbios do sul de Beirute.

Biden preocupado

O Presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou na quinta-feira que o assassinato do líder do grupo islâmico palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, não foi útil para alcançar um cessar-fogo na guerra de Israel em Gaza.

O risco de uma escalada para uma nova guerra no Médio Oriente aumentou depois de o assassinato de Haniyeh no Irão ter suscitado ameaças de retaliação contra Israel.

, disse Biden aos jornalistas na quinta-feira, quando questionado se o assassinato de Haniyeh arruinou as hipóteses de um acordo de cessar-fogo.acrescentou Biden.Biden também disse ainda que teve uma conversa direta com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na quinta-feira, na qual "reafirmou o seu compromisso com a segurança de Israel contra todas as ameaças do Irão, incluindo os grupos terroristas que atuam por procuração, como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis" no Iémen.

As tensões de Israel com o Irão e o Hezbollah alimentaram os receios de um conflito alargado numa região já em crise devido ao ataque de Israel a Gaza, que matou dezenas de milhares de pessoas e provocou uma crise humanitária.





