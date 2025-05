Rebeldes do Iémen reivindicam disparo de míssil contra aeroporto de Telavive

Segundo a Reuters, “alguns voos, nomeadamente da Air India, da TUS Airways e do Grupo Lufthansa, foram cancelados. Outros, incluindo para os aeroportos norte-americanos de Newark e JFK, sofreram atrasos de cerca de 90 minutos”.







O serviço de emergência Magen David Adom (MDA) revelou que prestou assistência médica a quatro mulheres e dois homens com idades entre os 22 e os 54 anos que ficaram ligeiramente feridos devido à explosão.

Senior Houthi official: We demonstrated our capabilities by striking Ben Gurion Airport https://t.co/ehuA82m3vN — The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 4, 2025

Ataques em solidariedade com os palestinianos

No final de abril, o Pentágono afirmou ter atingido mais de 800 alvos no Iémen desde meados de março, matando centenas de “combatentes” entre os Houthis, incluindo membros da sua liderança.







c/ Agências



Em comunicado, os Houthis afirmaram que “visaram o aeroporto Bem-Gurion com um míssil balístico hipersónico que atingiu com sucesso o seu alvo”.No seu comunicado, os rebeldes referem um outro ataque comcontra “um alvo inimigo israelita vital na zona de Ashkelon”, no sul de Israel. O exército israelita não fez qualquer referência a este ataque.Segundo a imprensa israelita um míssil caiu este domingo na área do aeroporto de Ben-Gurion, próximo de Telavive, e causou seis feridos ligeiros. O tráfego aéreo esteve interrompido, mas os voos foram retomados cerca de uma hora depois do ataque.Os jornaispublicaram imagens em vídeo que mostram o momento do impacto na zona do Terminal 3 do Aeroporto Ben-Gurion.“Foram feitas várias tentativas para intercetar o míssil lançado do Iémen”, afirmou o exército em comunicado, informando que um objeto caiu na zona do aeroporto, sem especificar se se tratava de um míssil ou de destroços do projétil.“O incidente está a ser investigado”, acrescentou.A polícia israelita disse que o impacto foi mesmo de um míssil. “”, disse o chefe da polícia local, Yair Hezroni, num vídeo com a torre de controlo do aeroporto em segundo plano.Um comunicado emitido pela polícia concluiu tratar-se de um “impacto de míssil”.“Quem nos prejudicar receberá sete castigos”, afirmou numa breve declaração.Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes a Israel pelo movimento islamita Hamas em 7 de outubro de 2023, os Houthis anunciaram ataques a Israel em solidariedade com os palestinianos em Gaza.Na sexta-feira, afirmaram ter disparado dois mísseis contra Israel, com várias horas de intervalo, que o exército israelita anunciou terem sido intercetados.Os rebeldes Houthi controlam vastas áreas do Iémen devastado pela guerra, incluindo a capital Sanaa, a mais de 1.800 quilómetros da fronteira sul de Israel.Os rebeldes também atacaram navios que acreditam estar ligados a Israel no Mar Vermelho, uma zona fundamental para o tráfego marítimo mundial.Os Estados Unidos, sob o comando do Presidente Joe Biden, começaram a atacar as posições dos Houthi em janeiro de 2024 para os obrigar a cessar os disparos. A campanha intensificou-se após o regresso de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro.