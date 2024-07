Recuperados corpos de mais cinco reféns israelitas

Entre as vitimas, estão quatro militares e uma professora de 56 anos.



Faziam parte das lista de 120 reféns ainda nas mãos do Hamas.

A notícia chega no momento em que familiares de outros dois reféns dados como mortos no inicio da semana celebravam um memorial fúnebre.



Os corpos de todos estes israelitas raptados a 7 de outubro foram encontrados na zona de Khan Younis, no centro da Faixa de Gaza.

Uma zona onde as operações do exército israelita se tem intensificado nas últimas semanas.



O número de baixas do lado palestiniano ultrapassa já os 39 mil. Cerca de dois terços serão mulheres e crianças.