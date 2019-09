Região nordeste do Brasil apresenta medidas de combate às alterações climáticas

Lusa24 Set, 2019, 07:25 | Mundo

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ficou encarregado de expor em Nova Iorque, em nome dos nove estados da região e do Espírito Santo, no sudeste, os programas e projetos para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

Após a abertura do evento, complementar à Cimeira de Ação Climática das Nações Unidas, o grupo reuniu-se com representantes da Aliança Climática dos Estados Unidos, que integra por 25 dos 50 estados do país.

"Fizemos uma apresentação sobre o trabalho integrado da região nordeste em favor do desenvolvimento sustentável e da resposta às alterações climáticas", afirmou o grupo regional brasileiro, em comunicado.

Entre as iniciativas apresentadas à comunidade internacional, estão as novas unidades de conservação (Caatinga e Mata Atlântica), no estado de Pernambuco, e o incentivo local à produção e uso de energias renováveis na região.

Outra das "ações inovadoras", disse o governador, é o Programa Carbono Zero, na ilha de Fernando de Noronha, o território brasileiro mais próximo da África e da Europa, que visa, até 2020, "remover todos os carros movidos a combustão".

"Esperamos que seja uma semana muito produtiva, com avanços a curto e longo prazo na área do meio ambiente, que exijam atenção do poder público e de toda a sociedade", afirmou Câmara.

Na segunda-feira (hoje de madrugada em Lisboa), um dia antes do início dos debates na Assembleia-Geral da ONU, teve início, com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, uma cimeira sobre as alterações climáticas da qual se espera que os 193 países-membros possam aprovar políticas destinadas a proteger o planeta.

À margem da Cimeira de Ação Climática da ONU, 16 jovens, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg, anunciaram uma ação judicial contra cinco países a propósito da inação em relação às alterações climáticas.

Os jovens denunciaram a inação dos líderes como uma violação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança.

A queixa sem precedentes junta 16 jovens de 12 países, com idades entre os 8 e os 17 anos e tem a ajuda do escritório de advocacia internacional Hausfeld e o apoio da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Tem como alvos Alemanha, França, Argentina, Brasil e Turquia.