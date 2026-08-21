"Regressámos". Israel reabre colonato na Cisjordânia e desafia críticas internacionais

Portugal condenou expansão de colonatos

Depois de Kadim e outros três colonatos próximos terem sido evacuados em 2005, foi proibido aos israelitas ocuparem esta zona. O atual Governo de Israel revogou essa proibição.

Desde que assumiu o poder no final de 2022, o Governo de Benjamin Netanyahu aprovou mais de uma centena de novos colonatos em toda a Cisjordânia, incluindo 19 no norte.

c/ agências