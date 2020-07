Reino Unido dá segundo golpe a Espanha. Viagens a Canárias e Baleares desaconselhadas

Quando soube que o Reino Unido tinha excluído Espanha da lista de países seguros, o Governo de Pedro Sánchez garantiu ter os surtos controlados e argumentou que muitas regiões espanholas, nomeadamente as ilhas, eram “territórios muito seguros” por não registarem surtos de Covid-19 há várias semanas.Agora, apesar da contestação de Madrid,, justificando a decisão com os “riscos” que a pandemia apresenta nesse país.“Este conselho baseia-se nas provas existentes sobre o aumento de casos de Covid-19 em muitas regiões, particularmente em Aragão, Navarra e Catalunha, que incluem as cidades de Zaragoza, Pamplona e Barcelona”, assinalou o Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros em comunicado., incluindo o impacto da imposição de uma quarentena quando regressam ao Reino Unido,”.O Governo britânico disse ainda não aconselhar quem já se encontra em Espanha a sair desse país neste momento, recomendando aos turistas britânicos em território espanhol que “sigam os conselhos das autoridades locais sobre como melhor se protegerem a si mesmos e aos outros, seguindo ainda qualquer medida que esse país ponha em prática para controlar o vírus”.A decisão surge depois de, na segunda-feira,que permitisse aos turistas vindos dessas regiões escapar à quarentena no regresso a casa. Após o mais recente anúncio de Londres, essa opção parece menos provável.Em entrevista a uma estação televisiva espanhola, o primeiro-ministro Pedro Sánchez classificou de “desajustada” a decisão do Reino Unido de retirar Espanha da lista de países seguros e anunciou que estão em curso negociações para que a mesma seja revogada.. Muitos territórios espanhóis possuem uma incidência acumulada de contágio inferior, inclusivamente, à média europeia, e também à do Reino Unido”, defendeu o chefe de Governo.

Quarentena poderá passar de 14 para dez dias

Para além da nova recomendação britânica, mantém-se a decisão de quarentena obrigatória para todos os que cheguem ao Reino Unido vindos de Espanha. Essa quarentena, que foi anunciada como tendo uma duração de 14 dias, poderá, porém, ser reduzida a dez dias.Segundo o britânico, ministros do Executivo de Boris Johnson estão a finalizar planos que reduzirão o número de dias de quarentena a que estão obrigadas as pessoas vindas de Espanha e que trarão simultaneamente uma nova política de testagem para quem chegue de países de risco elevado.

As pessoas que venham desses países poderão passar a ser testadas oito dias após a aterragem em terreno britânico e, se testarem negativo, poderão terminar a quarentena dois dias depois dos resultados. Isto significa que a quarentena é reduzida de 14 para dez dias.



Bruxelas apela à "não discriminação"



a “melhor maneira” de lutar contra a Covid-19 é apostar na testagem, na deteção precoce, no rastreamento de contactos e na “coordenação entre países”. Prevê-se que as decisões britânicas sejam motivo de cancelamento de férias de milhares de pessoas. O responsável insistiu que o importante é que, “quando um Estado-membro decida impor restrições, use a mesma abordagem relativamente a outros países ou regiões na mesma situação epidemiológica”, acrescentando que

As medidas tomadas por Londres mereceram, entretanto, uma reação de Bruxelas. “Se um Estado-membro decidir aplicar a quarentena no regresso de determinadas regiões, [...] essa medida é possível, mas”, declarou o porta-voz da Saúde do executivo comunitário, Stefan De Keersmaecker.





Mas não só o Reino Unido tomou medidas de precaução quanto ao país ibérico. Depois de França, Noruega e Bélgica terem desaconselhado viagens até Espanha, foi agora a vez da Alemanha de seguir esse exemplo.“Desaconselhamos qualquer viagem turística desnecessária até às comunidades autónomas de Aragão, Catalunha e Navarra devido ao elevado número de infeções e às quarentenas locais”, lê-se noda Ministério alemão dos Negócios Estrangeiros., refere a nota.

Neste momento, a média do território espanhol aponta para 39,4 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. No Reino Unido, por outro lado, esse número fixa-se nos 14,6.





Na segunda-feira, Espanha comunicou que tinha registado 855 novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, mais de metade dos quais, 474, diagnosticados na comunidade autónoma de Aragão.



A maioria de novos casos registados em Espanha está concentrada em algumas regiões, sendo as mais preocupantes as comunidades autónomas de Aragão (risco muito alto, com 237,9 casos por cada 100 mil habitantes), Catalunha e Navarra (risco alto, com 111,6 e 110,5 casos por cada 100 mil habitantes, respetivamente).

c/ agências