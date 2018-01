Relações com Luanda são fraternas, afiança Costa após reunião com PR angolano

RTP23 Jan, 2018, 23:52 / atualizado em 24 Jan, 2018, 00:11 | Mundo

Eram perto das 22h30 em Lisboa quando terminava, na Suíça, a aguardada reunião entre António Costa e João Lourenço, à margem do 48º Fórum Económico Mundial, em Davos, que reúne os principais dirigentes a nível mundial.



As primeiras palavras do primeiro-ministro português após o encontro foram de tranquilidade e garantias da estabilidade nas relações luso-angolanas.



“Foi um encontro extremamente positivo, em que fizemos o ponto da situação das nossas boas relações, a vários níveis”, assevera o chefe do Governo.



Costa reconhece, no entanto, a existência de uma questão “estritamente jurídica”.



“Não ignoramos que existe uma questão, uma só questão estritamente jurídica, que decorre da responsabilidade única das autoridades judiciárias”, admite.



Não obstante, o primeiro-ministro garante que “tudo decorre normalmente com uma única exceção, a de não haver visitas ao mais alto nível aos respetivos países”. De recordar que tanto António Costa como a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, viram adiadas as suas respetivas visitas ao país, inicialmente previstas para 2017.



O primeiro-ministro garante que, apesar de tudo, “as relações entre os nossos países e povos são fraternas e insubstituíveis”. “Estamos juntos”, acrescentou.

“Retomar a harmonia”

O chefe de Estado angolano não falou após o encontro. Foi Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores de Angola que se debruçou sobre a reunião, afirmando que não foi um “retomar”, mas sim um “continuar” dos contactos entre os dois países. “Temos estado em contactos regulares com o Governo português. (…) Nós nunca interrompemos o diálogo”, acrescenta.



Manuel Augusto destaca que o diálogo “tem sido útil” apesar de reconhecer que existe “um problema que todos nós esperamos que venha a ser resolvido o mais brevemente possível para que a harmonia que tem caracterizado as nossas relações, essa sim, possa ser retomada”.

O ministro refere que no encontro os responsáveis “não fugiram à questão que a todos nos incomoda e tomámos nota da evolução que o processo está a conhecer”.



“Reafirmamos toda a esperança que, a muito breve trecho, possamos ter o desfecho que, acreditamos nós, vem de encontro à vontade não só dos Governos, mas também dos povos angolano e português”, completou.



O ministro angolano congratulou-se ainda com a decisão da justiça portuguesa de separar o processo do ex-vice-presidente angolano.



"Tomámos conhecimento da decisão judicial sobre a separação dos processos. (...) Acreditamos que se trata de um passo no sentido do desejo das autoridades angolanas e - acredito - que também das autoridades portuguesas. Não há razões para que este processo continue a ser uma sombra naquilo que são as relações harmoniosas e altamente desejadas pelos povos dos dois países", referiu Manuel Augusto.



O encontro entre os responsáveis portugueses e angolanos foi requerido por Luanda e decorre numa altura de tensão diplomática com Lisboa devido ao processo movido pelas autoridades judiciais portuguesas contra o ex-vice-presidente angolano.



Manuel Vicente é acusado de corrupção ativa e branqueamento de capitais no âmbito da operação Fizz, cujo julgamento começou esta segunda-feira.



Em causa nesta polémica está a recusa por parte da Procuradoria-Geral da República em transferir o processo do ex-vice de José Eduardo dos Santos para Angola.



O atual Presidente, João Lourenço, classificou tal atitude como “uma ofensa” por parte da justiça portuguesa e avisou no início do ano que a resolução deste caso irá ter impacto nas relações entre os dois países.