Relatório preliminar ao incêndio da torre Grenfell responsabiliza bombeiros

, ao focar-se nas falhas das chefias intermédias dos bombeiros sem escrutinar também os responsáveis políticos de então, nomeadamente Boris Johnson, atual primeiro-ministro ede Londres durante oito anos.só deveria ser conhecido quarta-feira, mas foi apresentado segunda-feira aos familiares das vítimas e alguns excertos vieram a público.

Estas indicaram que o sinistro teve início durante a noite, na cozinha de um apartamento do quarto andar e devido a uma falha elétrica num frigorífico, reiterou o relatório.







As chamas propagaram-se depois rapidamente a toda a torre de 23 andares, sobretudo devido ao revestimento, feito de placas de um material extremamente inflamável, aplicado durante uma anterior recuperação do edifício.







A tragédia viria a saldar-se por um total de 79 mortos e deixou o país em choque. Foram desde logo levantadas questões, sobre as medidas de segurança ou a renovação da torre, ocupada por famílias de poucos recursos e ali colocadas pelos serviços sociais britânicos.



Decisões tardias, mortes evitáveis

Na primeira fase do inquérito foram ouvidos o conselho local que administra aquela área de Londres, a gerência do condomínio, a polícia e os serviços de bombeiros.







Quanto estes últimos, o responsável pelas investigações não teve dúvidas em apontar o dedo.

citado nos excertos publicados pela agência de notícias Press Association.Se certas decisões tivessem sido tomadas mais cedo, afirma, o drama teria feito menos vítimas mortais.

O presidente da comissão elogia a "coragem extraordinária" dos bombeiros no local, alguns dos quais subiram muitos andares para ajudar os residentes a fugir, e reserva as críticas para as chefias das brigadas.

A comissão de inquérito concluiu que a preparação e o treino para um incidente da magnitude do incêndio da torre Grenfell foram gravemente inadequadas e que foram cometido erros graves durante a noite.Em particular,Por essa razão,, o que levou os serviços de emergência a aconselharem repetidamente os residentes a esperar por socorro dentro dos seus apartamentos, enquanto o fogo se espalhava.

Teria havido muitos menos fatalidades se a decisão para evacuar o edifício tivesse sido tomada pelo menos uma hora antes, disse Moore-Brick.



Bombeiros defendem-se



O presidente da comissão criticou também a "extraordinária insensibilidade" do testemunho dado pela chefe da brigada de bombeiros, Dany Cotton.

escreveu.Cotton, que anunciou planos para se reformar, não comentou publicamente as notícias desta terça-feira. A sua defesa foi assumida por Matt Wrack, aos microfones da BBC Radio 4.

O relatório está feito "de trás para a frente", referiu ainda Wrack, e devia ter antes de tudo analisado as causas de fundo da tragédia, como o revestimento externo que envolvia a torre. O próprio edifício "falhou em toda a linha", afirmou, e as ações das brigadas deviam ser analisadas nesse contexto, defendeu.





"Os bombeiros apareceram depois disso suceder, depois do edifício já se ter tornado, na realidade, numa armadilha mortal", disse ainda o sindicalista.



"Ninguém nunca evacuou um edifício residencial nestas circunstâncias na Grã-Bretanha", sublinhou. E, "ninguém explicou como se poderiam alertar os residentes quando não existia um sistema comum de alarme de incêndio".

Conclusões em 2022

Em teoria, os edifícios altos como os arranha-céus são concebidos de forma a garantir que um fogo não possa espalhar-se entre apartamentos.







Isso implica que é geralmente mais seguro para os habitantes permanecerem dentro das suas casas durante o combate às chamas, em vez de arriscarem a vida ao fugir e deparar com fumos perigosos, ou atrapalhar o trabalho dos bombeiros.

Acabou por destruir toda a torre, matando todos os que tinham permanecido lá dentro.Estas circunstâncias, incluindoA investigação prossegue, masprevista para 2022.